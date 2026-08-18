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חוכמה סינית עתיקה

לא הגיוני: האקרובט שמאזן בן אדם על במבוק באורך 6 מטרים

איש שמקדיש את חייו לטכניקה עתיקה שגורמת לצופים לעצור את הנשימה. הביצוע הוויראלי שמשגע את הסינים (חדשות בעולם)

לא הגיוני: האקרובט שמאזן בן אדם על במבוק באורך 6 מטרים (צילום: מסך )

תיעוד של מופע אקרובטיקה סיני יוצא דופן מעורר עניין ברשת: האקרובט קונג לינגוויי נראה כשהוא שוכב ומאזן על גופו מוט במבוק שאורכו שישה מטרים, בעוד אקרובט אחר מטפס על המוט, נתלה ממנו ומבצע תרגילים בגובה.

על פי הפרטים שפורסמו לצד התיעוד, קונג לינגוויי הקדיש כמעט 30 שנה ללימוד המיומנות. כמו כל דבר ב גם כאן מדובר בטכניקה המזוהה עם מסורת האקרובטיקה העתיקה, המשלבת כוח, גמישות, שיווי משקל ושליטה מדויקת בתנועה.

לא הגיוני: האקרובט שמאזן בן אדם על במבוק באורך 6 מטרים
לא הגיוני: האקרובט שמאזן בן אדם על במבוק באורך 6 מטרים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

במהלך המופע קונג משמש למעשה כבסיס האנושי של המוט. בעודו שומר על תנוחה יציבה, המבצע השני משתמש במוט כדי לטפס, להיתלות ולבצע את התרגילים באוייר.

מה שנראה לצופה כמו פעולה כמעט בלתי אפשרית הוא עבור המבצעים תוצאה של תרגול ממושך, הכנה פיזית ותיאום מדויק.

קונג לינגוויי מסרב להתרשם יותר מדי. "הקהל נהנה כמה דקות", הוא אומר, "אבל לי זה לקח 30 שנה של אימון יומיומי כדי להגיע לרמת השליטה הנדרשת".
סיןסיניםגמישותאקרובטיקהבמבוק
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