לא הגיוני: האקרובט שמאזן בן אדם על במבוק באורך 6 מטרים ( צילום: מסך )

תיעוד של מופע אקרובטיקה סיני יוצא דופן מעורר עניין ברשת: האקרובט קונג לינגוויי נראה כשהוא שוכב ומאזן על גופו מוט במבוק שאורכו שישה מטרים, בעוד אקרובט אחר מטפס על המוט, נתלה ממנו ומבצע תרגילים בגובה.

על פי הפרטים שפורסמו לצד התיעוד, קונג לינגוויי הקדיש כמעט 30 שנה ללימוד המיומנות. כמו כל דבר בסין גם כאן מדובר בטכניקה המזוהה עם מסורת האקרובטיקה העתיקה, המשלבת כוח, גמישות, שיווי משקל ושליטה מדויקת בתנועה.

לא הגיוני: האקרובט שמאזן בן אדם על במבוק באורך 6 מטרים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:31 לא הגיוני: האקרובט שמאזן בן אדם על במבוק באורך 6 מטרים | צילום: צילום: רשתות חברתיות