( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אירוע דרמטי שהסתיים בנס גלוי התרחש הבוקר (שני) במהלך תפילה בבית כנסת חב"ד המרכזי, בשכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי, כאשר גבר כבן 62 התמוטט לפתע לעיני המתפללים.

בשעה 09:25 התקבלו הדיווחים הראשונים במוקדי החירום על המתפלל שאיבד את הכרתו בתוך מבנה בית הכנסת, אותו פוקדים המוני מתפללים מידי יום. כוחות רפואה רבים שהיו בסמיכות מקום הוזנקו לזירה בתוך שניות ספורות, מתוך הבנה כי בכל שניה שחולפת באירוע של דום לב מדובר בסכנת חיים ממשית, שכן היעדר חמצן למוח עלול לגרום לנזק בלתי הפיך בתוך דקות בודדות. מתנדבי איחוד הצלה ומד"א שהגיעו למקום זיהו כי המטופל שוכב ללא דופק ונשימה והחלו מיד בסבב פעולות החייאה, שכלל עיסויי חזה וחיבור מהיר של מכשיר מפעם (דפיברילטור). לאחר מתן השוק החשמלי התרחש הנס, וליבו של הגבר שב לפעום מעצמו. מעבר לחזרת הדופק, המטופל אף שב להכרה מלאה ותקשר עם הסובבים אותו - דבר שנחשב לחריג ומשמח במיוחד באירועים מסוג זה, המעיד על איכות הטיפול המהיר שקיבל.

רחבת בית הכנסת ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

חובשי איחוד הצלה, שניאור רבינוביץ, אלנדיב תם ושמואל גלינסקי, שסיפקו את המענה הראשוני, שחזרו את רגעי החרדה וההצלה: "נמסר לנו ע"י מתפללי בית הכנסת כי הם ראו את האדון מתמוטט, כשהגענו ראשונים למקום התחלנו בפעולות החייאה תוך שימוש ומתן שוק חשמלי בדפיברילטור של איחוד הצלה, לאחר שלמרבה הנס ליבו שב לפעום והוא חזר להכרה מלאה הוא פונה לבית החולים כשהוא במצב יציב".

אל הדברים הצטרפו גם פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א צבי זילברמן ופראמדיק מד"א אפק זרביב, שתיארו את השתלשלות הטיפול הרפואי: "קיבלנו דיווח על גבר שהתמוטט בבית כנסת. היינו בסמוך למקום ותוך כדי קבלת הדיווח במוקד מד"א קיבלתי דיווח באפליקציה של מגן דוד אדום על גבר שלקה בדום לב. רצתי לבית הכנסת וראיתי את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלתי בפעולות החייאה יחד עם צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום ולאחר מתן שוק חשמלי ממכשיר המפעם (דפיברילטור) ליבו של המטופל שב לפעום. העלנו את המטופל לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו טוב והוא בהכרה מלאה".

לאחר ייצוב מצבו בשטח, פונה הגבר בניידת טיפול נמרץ לבית החולים אסותא באשדוד להמשך בדיקות ומעקב, כשמצבו מוגדר טוב ויציב.