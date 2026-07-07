צפו בתיעוד בהשתתפות האדמו"ר החסידי מהשכונה: בעלזא חנכה בית מדרש ב'מתחם הסופרים' חסידי בעלזא שהשתקעו לאחרונה בשכונת 'מתחם הסופרים' החדשה, שבצפון בעיר בני ברק, חגגו את חנוכת הבית לשטיבל החסידי בשכונה | במעמד המרומם השתתפו דייני ורבני החסידות בעיר, לצד ראש העיר חנוך זייברט, סגנו יהושע מנדל ונציג בעלזא בעירייה אהרן אלבוים | את המעמד פיארו בהופעתם הגאון רבי יחזקאל דרמברדיקר, רב קהילות החסידים בשכונה, והאדמו"ר ממיאלען – האדמו"ר החסידי היחיד המתגורר במתחם, שאף נשא אמרות קודש ובירך את הקהילה החדשה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:15