ישיבת וולפסון ( צילום: יוסי רוזנבוים )

בימים אלו, כאשר עולם הישיבות נמצא בלב סערה ציבורית ומתמודד עם אתגרים מורכבים, התשובה האמיתית ניתנת בין כותלי בתי המדרש. פריחתו המשגשגת והאדירה של עולם הישיבות מגיעה בימים אלו לשיאה, עם התנופה העצומה של עונת הרישום והמבחנים לעולים לישיבות גדולות.

למעלה מ-6,000 תלמידים, בוגרי הישיבות הקטנות, נמצאים בעיצומם של המבחנים המכריעים וממתינים בדריכות לתשובות הקבלה שיקבעו את עתידם הרוחני. במקביל, מערכת הרישום כולה כמרקחה: רשמים והורים דרוכים לקראת השבוע הבא, בו ייסגרו סופית הרשימות והשיבוצים הרשמיים. מאחורי הקלעים, המפות כמעט סגורות. בעוד שבישיבות רבות המבחנים המתקיימים בסוף חודש תמוז נושאים אופי סמלי בלבד – לאחר שהבחורים כבר עברו ראיונות עומק וקיבלו התחייבויות קבלה לפני כחודש – הרי שבישיבות הדגל, דוגמת פוניבז' ותפרח, המבחנים הנערכים בימים אלו הם-הם המכריעים, והתשובות הרשמיות יינתנו רק לאחר מכן. השנה בולטת במיוחד המגמה המרתקת: הגידול הטבעי המבורך יוצר לחצי קבלה עצומים ובקשות חריגות על פתחי ההיכלים. בעוד ישיבות מסוימות בוחרות להרחיב את שורותיהן באופן משמעותי, חלק מישיבות בשורה ראשונה מנהלות מלחמת חורמה כדי לשמור על רף קבוע ואיכותי, כך למשל ישיבות וולפסון אור ישראל, קפלן ובית מתתיהו. "מיליון שקל בשביל חתן" | שיחת טלפון אחת אחרי הפגישה שברה אותה אריה רוזן | 09.07.26 הגר"ד לנדו הפתיע את הר"מ מנדבורנה בווארט חסידי; מהם ראשי התיבות של 'בבא קמא'? חיים רוזנבוים | 09.07.26 'כיכר השבת' מגיש את המיפוי המלא והעדכני של עונת הרישום הנוכחית:

ישיבת פוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

פוניבז': לאחר שבשנה שעברה הפתיעה הישיבה והרחיבה באופן דרמטי את שיעור א' אל מעבר לרף ה-400 בחורים, השנה היא במגמת התייצבות. גורם בכיר בישיבה מוסר ל'כיכר השבת' כי השנה כמות הבחורים לא צפויה לעבור באופן חריג את המספר של אשתקד. למעלה ממחצית מתוכם מגיעים מטובי הישיבות קטנות בעיר בני ברק, וכשלושים אחוז מהעיר ירושלים, התשובות הסופיות ייקבעו בימים הקרובים בישיבת צוות מכרעת של רבני הישיבה הממונים על מלאכת הרישום.

יתרונה הייחודי של פוניבז' טמון ביכולתה האגדית להכיל מספרי עתק, בין היתר בשל העובדה שרבים מהתלמידים לנים בבתי המשפחות בבני ברק. לצד זאת, הישיבה מקדמת בניית אגף פנימיות חדיש ורחב ממדים, וממשיכה להוות את האתגר הגבוה ביותר למבקשים להתקבל לשורותיה.

ישיבת חברון ( צילום: באדיבות המצלם )

כנסת ישראל – חברון: הישיבה הירושלמית רושמת השנה זינוק מרשים ומצמצמת באופן ניכר את הפער מול פוניבז' הן בכמות והן באיכות. השנה צפויה הישיבה לקבל כ-330 תלמידים לשיעור א'. מאחורי המספר הזה עומד סינון קפדני: הצוות הרוחני ניהל מיון מדוקדק, במסגרתו הורדו כ-300 בחורים עוד לפני שלב המבחן, במטרה להבטיח את שימור רמת העילית של הישיבה, השנה אף קבלה הישיבה את הקבוצה המובחרת ביותר של העילית מישיבת קול תורה בירושלים, וזאת בנוסף למחצית מתלמידיה בשנה הבאה מתגוררים בירושלים וכעשרים אחוז מעיר בני ברק.

ישיבת מיר בברכפלד ( צילום: שוקי לרר )

מיר ברכפלד: הישיבה ממשיכה במגמת העלייה העקבית שלה. השנה מגדילה הישיבה את כמות המתקבלים לכ-140 בחורים לשיעור א', תוך שהיא מצליחה להעביר לשורותיה בחורים מצוינים מטובי הישיבות הקטנות באזור מודיעין עילית. שערי שמועות שנודעה באופיה הייחודי, מצליחה אט אט להגיע אל שולחן המזרח בעולם הישיבות, כאשר הביקוש גודל מאוד, וישנם בחורים רבים שמשתוקקים ללמוד שם, והשנה אף מגדילים את כמות הבחורים ומקבלים שיעור של 130 בחורים. דעת אהרן אף היא שנה ממקמת את עצמה כישיבה מבוקשת, וזאת לאחר שבשנה שעברה עקפה בכמות הבחורים את אחותה התאומה ישיבת נתיב הדעת קפלן תוך שמירה והקפדה על טיב ואיכות הבחורים, ומצליחה להביא הישג גדול באיכות בשנה זו.

השטייגען של 'זמן אלול' בישיבת 'עטרת שלמה' ( צילום: שלומי כהן, פלאש 90 )

עטרת שלמה (ראשון לציון): אימפריית התורה רושמת עונת רישום מושלמת. השנה שמו בישיבה דגש על קליטת המיטב מתוך רשת הישיבות הקטנות של 'עטרת שלמה' ברחבי הארץ, והשיעור צפוי למנות מעל 230 תלמידים ברמה הגבוהה ביותר. בתוך כך, בעולם הישיבות נערכים לשמחת הענק: ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, שאירס את בתו לפני כ-חודש, יחגוג את שמחת הנישואין באולמי 'כתר הרימון' בחודש חשוון תשפ"ז, בהשתתפות אלפי תלמידי ובוגרי המוסדות.

היכל ישיבת גרודנא בבאר יעקב ( צילום: יהודה פרקוביץ )

גרודנא (באר יעקב): הישיבה שבראשה עומדים חברי מועצת גדולי התורה רושמת הצלחה פנומנלית ברישום של קרוב למאה בחורים מטובי הישיבות הקטנות בבני ברק. זאת ברקע המאמצים הכבירים של ראשי הישיבה, כאשר הגאון רבי יצחק הקר הגיע בשבועות האחרונים במסירות נפש ממש למסור שיעורים מיוחדים, ואף השתתף לאחרונה בשמחת הנישואין של נכד רעהו לראשות הישיבה, הגר"צ דרבקין.

נתיבות חיים (בית שמש): בין הישיבות הבולטות בעונת הרישום הנוכחית ניתן למנות את ישיבת "נתיבות חיים" בבית שמש, בראשות הגאון רבי אלעזר מאירוביץ והגאון רבי ישראל מאיר דרוק. הישיבה, שנוסדה לפני כשלוש שנים לעילוי נשמתו של מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי זצ"ל, רשמה כבר מראשיתה הצלחה מרשימה, ובתוך זמן קצר הפכה לאחת הישיבות המדוברות והמוערכות בקרב בני הישיבות והוריהם.

לפי גורמים המעורים בפרטי הרישום, לקראת זמן אלול הקרוב נרשם ביקוש חסר תקדים, כאשר קרוב ל־600 בחורים ביקשו להיבחן לישיבה. בסופו של התהליך צפויים להתקבל כ־110 תלמידים בלבד, כאשר המועמדים מגיעים משורה ארוכה של ישיבות קטנות מובילות, ובהן "קול תורה", "אמרי משה" וישיבות נוספות מהשורה הראשונה.

הישיבה מונה כיום כ־264 תלמידים ונערכת לפתיחת שנתה הרביעית. במקביל להתרחבותה התורנית, היא נמצאת גם בתנופת פיתוח משמעותית: לאחר קבלת ההקצאה להקמת קריית ישיבה חדשה בבית שמש, החלו בשבועות האחרונים עבודות הפיתוח והחפירה בשטח המיועד, לקראת הקמת הקמפוס החדש.

ישיבת הנגב שכר שכיר ( צילום: שוקי לרר )

שכר שכיר (נתיבות): הישיבה המונה קרוב ל-250 בחורים, והיא בראשות חבר מועצת גדולי התורה הגר"א לוי, השנה מצליחה בהישג מעניין מאוד, להביא בחורים איכותיים מאוד מקרית ספר, ומשמרת על עליה מתמדת בשנים האחרונות.

ההתחדשות המפתיעה של השנה והישגי המומנטום: הישיבה החדשה בבני ברק בראשות הגאון רבי פנחס זלבנסקי חתנו של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן אשר היה אף ממקימי ישיבה זו, כאשר ראש הישיבה הגר"ד מטריח את עצמו לשכנע הורים רבים לשלוח את בנם לישיבה החדשה, לאחר עבודת רישום מאומצת הצליחה הישיבה בהישג אדיר שקבלה לשורותיה כ-40 בחורים בני עלי', וזאת למרות שזו השנה הראשונה בה היא פותחת שיעור א', זהו נחשב להצלחה גדולה מאוד. את מלאכת הרישום לישיבה ניהלו ביד רמה רבני הישיבה הידועים לתהילה ראש הישיבה הגאון רבי צבי פוברסקי ואיתו הרה"ג רבי יוסף ברמן.

ישיבת וולפסון ( צילום: יוסי רוזנבוים )

נתיבות אביעזר (וולפסון): מנהלת זה השנה החמישית ברציפות מאבק עיקש לשמור על תקרת זכוכית של עד 200 תלמידים, וזאת לאחר סינון קפדני ביותר המתמשך במשך חודשים ארוכים וזאת למרות לחצים גדולים ביותר כדי לשמר את אופייה הייחודי שעל אף גודלה הרב מצליחה הישיבה לשמור על מעקב ומידע על הנעשה בין כותלי הישיבה, עם צוות חסר תקדים של למעלה מ-60 אנשי צוות, וולפסון מצליחה שוב לקטוף אף השנה את טובי המוחות הלמדנים כאשר מחצית מהבחורים מגיעים מהישיבות הקטנות המובילות בירושלים, ושלושים אחוז ממודיעין עילית ובני ברק.

הקפות שניות בישיבת תפרח ( צילום: שוקי לרר )

תושיה - תפרח: הישיבה הדרומית הוותיקה רושמת קאמבק מפואר למעמדה ההיסטורי, לאחר שנים של תחרות מול ישיבות מרכזיות אחרות. השנה עתידה תפרח לקלוט קרוב ל-200 תלמידים חדשים לשיעור א', תוך הקפדה על מסורת השטייגען והצדיקות הנודעת שלה, כאשר הגרעין המוביל מגיע מטובי הבחורים בבני ברק ובמודיעין עילית.

הגאון רב בונים שרייבר בישיבת נתיב הדעת ( צילום: באדיבות המצלם וישיבת נתיב הדעת )

נתיב הדעת (קפלן) : הישיבה מתמודדת השנה עם דאגה רבה בעקבות מחלתו של ראש הישיבה הגר"ב שרייבר, כאשר בהיכלי התורה מעתירים לרפואתו השלמה. חרף הטלטלה, הרישום לישיבה נותר איכותי ביותר, והיא משמרת את מעמדה כמקום המיועד לבחורים בני עליה שהם שומרים על מספר יחודי של 70 בחורים מטובי הלומדים של עולם הישיבות.

אור ישראל: הישיבה הפתח-תקוואית, הנודעת בסגנונה הייחודי, המושחז והקשוח, שומרת באדיקות על המכסה המצומצמת שלה: 80 בחורים בלבד יתקבלו השנה. מדובר בקבוצת עילית של בחורים המסוגלים לעמוד בדרישות הלימודיות והמשמעתיות הגבוהות ביותר בעולם התורה.

בית מתתיהו: אחת ההפתעות המרשימות של העונה. זו השנה השנייה מאז פטירתו של ראש הישיבה המיתולוגי, הגאון רבי ברוך ויסบקר זצ"ל, והישיבה בראשות בנו, הגר"צ ויסבקר, שומרת על מעמדה למרות לחצים כבדים להגדלת המכסות, בישיבה שומרים בחרדת קודש על הוראתו הברורה של ראש הישיבה זצ"ל ומגבילים את הרישום ל-130 בחורים בלבד, במטרה להעניק יחס חם ואישי לכל תלמיד.

בית מדרש עליון - ירושלים: אחת הישיבות שמעוררות עניין רב בתקופת הרישום הנוכחית היא "בית מדרש עליון - ירושלים", הסניף הירושלמי של ישיבת "בית מדרש עליון" הוותיקה בבני ברק, בראשות הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר.

הסניף הירושלמי, שנפתח בחנוכה בשנה שעברה בראשות ההגאון רבי ישראל מאיר דרוק, עם בחורי הקיבוץ מהישיבה הבני ברקית רשם כבר בשנתו הראשונה הצלחה מרשימה עם שיעור א' של כ־50 בחורים. בעקבות ההצלחה וההדים החיוביים שעוררה הישיבה בעולם הישיבות, נרשם השנה ביקוש גבוה במיוחד מצד בני שיעור ג' בישיבות הקטנות.

גורמים המעורים בהליכי הרישום מעריכים כי לקראת שנת הלימודים הקרובה צפויים להתקבל לישיבה כ־65 בחורים נוספים, מבני העלייה של עולם הישיבות. לדבריהם, השילוב בין המסורת והקו הישיבתי של "בית מדרש עליון", רמת הלימוד הגבוהה, ההכוונה האישית והצוות התורני המוביל, הפך את הסניף הירושלמי בתוך זמן קצר לאחת הישיבות המדוברות והמבוקשות בקרב בני הישיבות הצעירים.

תורה בתפארתה: למרות האתגרים הכלכליים והגשמיים המורכבים המלווים את התקופה, הישיבה מוכיחה יציבות איתנה וממשיכה להוות אבן שואבת. השנה היא צפויה לקבל מעל 230 תלמידים, תוך ניווט חכם ומאוזן בין שמירה על כמות מרשימה לבין איכות לימודית גבוהה.

חכמת שלמה (בית וגן): זוהי ללא ספק הפתעת העונה הרשמית. הישיבה, בראשות הגר"א וינר והגר"ב דרייפוס, תפתח את שנת הלימודים הבאה עם 35 בחורים מצוינים שנבחרו בפינצטה לאחר מבחן מדוקדק אצל ראשי הישיבה. המפנה הדרמטי מיוחס לכניסתו של הרב דוד נויבירט (בנו של ראש ישיבת וולפסון הגר"ב נויבירט), שהביא עמו רוח חדשה והזניק את המותג. רשם בכיר בשוק ששוחח עם 'כיכר השבת' הגדיר זאת כך: "הישיבה הגדולה חכמת שלמה היא סיפור הצלחה מטורף. בשנה אחת הישיבה קפצה כמה וכמה רמות קדימה – הישג שלישיבות אחרות לוקח שנים ארוכות להשיג".

כתר תורה: הישיבה בראשות הגר"י אברמוב רושמת עונה מוצלחת במיוחד, כאשר הצליחה למשוך גרעין קשה ואיכותי של בחורים מצוינים לשנה הבאה, לצד מספר בחורים נוספים שעברו את כור ההיתוך של המבחנים בימים אלו.

מגדל עוז: הישיבה בראשות הגר"י אתרוג, שנפתחה לפני כארבע שנים, נכנסת כעת לשנת הרישום הרביעית שלה. הישיבה מוכיחה יציבות רבה, שומרת על כוחה ומעמדה כמקום מכובד, ומצליחה להביא לשורותיה בחורים איכותיים, שמורים ומצוינים.