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הגר"ד לנדו הפתיע את הר"מ מנדבורנה בווארט חסידי; מהם ראשי התיבות של 'בבא קמא'?

בחורי ישיבת 'קדושת מרדכי' נדבורנה עלו השבוע למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו ללבן סוגיות סבוכות בהלכות בורר בשבת | בסיום הביקור, התעניין הגר"ד ביחוסו של אחד הרמי"ם, וכששמע שהוא מצאצאי הבעש"ט והרבי ר' ברוך ממעזיבוז, הדהים את הנוכחים עם ווארט חסידי עתיק על ראשי התיבות של מסכת 'בבא קמא' (עולם הישיבות)

בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)

רגע מרתק נרשם השבוע במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, עת הגיעו לביתו בחורי ישיבת 'קדושת מרדכי' של חסידות נדבורנה, כדי ללבן עניינים וסוגיות סבוכות בהלכות בורר בשבת, בהם התקשו במהלך הלימוד בישיבה.

במשך שעה ארוכה התפלפלו הבחורים עם ראש הישיבה בעיקרי ההלכות הצריכים ליבון למעשה.

אלא שההפתעה האמיתית הגיעה דווקא בסיום הביקור המרתק. לאחר שסיימו לדון בצדדי ההלכה, פנה הגר"ד לנדו לאחד הרמי"ם שהשתתפו במפגש, והתעניין ביחוסו המשפחתי.

כאשר השיב הר"מ כי הוא נמנה על צאצאיו של מחולל החסידות, מרנא אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, לא ויתר ראש הישיבה וביקש לרדת לפרטים: "דרך מי מצאצאי הבעש"ט אתה מיוחס? דרך בן או בת?".

הר"מ השיב נכוחה כי ייחוסו מגיע דרך בתו המפורסמת של הבעש"ט, הרבנית אדל ע"ה, ומשם לבנה – הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז' זיע"א.

לשמיעת התשובה, הפתיע הגר"ד את הנוכחים בחדר כששלף על אתר ווארט חסידי עתיק וידוע, וציין בחיוך: "אמרו בעולם החסידות ש'בבא קמא' זה ראשי תיבות: ברוך בן אדל קדוש מרחם אמו".

בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)
בחורי נדבורנה אצל הגר"ד לנדו (צילום: שוקי לרר)

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הרב דב לנדוהבעל שם טובהלכות שבתמסכת בבא קמאנדבורנה

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