בהתרגשות רבה קידמו תלמידי ישיבת "אוהל תורה" בירושלים את חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אביעזר פילץ, ראש ישיבת תושיה בתפרח ומזקני ראשי הישיבות בדורנו, אשר הגיע לשאת שיחת חיזוק והדרכה בפני בני הישיבה.

היכל בית המדרש היה מלא וגדוש מפה לפה במאות התלמידים ובצוות הרמי"ם והמשגיחים. ראש הישיבה, הגאון רבי שמואל מועלם, קידם בברכה את ראש הישיבה הנערץ.

במשך כחצי שעה ריתק הגר"א פילץ בשיחת חיזוק את בחורי הישיבה כשהוא מתווה בדבריו את הדרך העולה בית ק-ל בקנייני התורה ובענייני השעה. בדבריו עמד ראש הישיבה על חובת ההשתדלות התמידית של כל בחור ובחור להתעלות ולהתרומם בכל עת. "אדם יכול לשבת בישיבה, ולמרות כל עסקו בתורה, חלילה להישאר ברמה בינונית ולא להתעלות כראוי", התריע הגר"א פילץ, "לכן כל בחור צריך לשים לב בכל רגע לתפילתו, לתורתו, ולהתנהגותו שבין אדם לחברו. כאשר קיימת באדם השאיפה המתמדת להתרומם, הוא יזכה בסיעתא דשמיא להגיע לדרגות רמות".

בהמשך השיחה הרחיב ראש הישיבה בחשיבותה המכרעת של החזרה על הלימוד, המועילה לא רק לזיכרון אלא גם לחריפות השכל. הגר"א פילץ הביא את דברי חז"ל על הפסוק "לא רבים יחכמו", וביאר את דברי המהר"ל מפראג, לפיהם החכמה ניתנת למי ש"רגיל בתלמודו", כשהדיוק הוא מלשון "תלמודו" – התלמוד שכבר למד, וזוהי מעלת החזרה המביאה לידי התחכמות בתורה.

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בסערת הימים הללו, התייחס ראש הישיבה בחריפות לפגיעה התקציבית והרוחנית בלומדי התורה: "הקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות שלא היתה בדורות הקודמים. המקום היחיד שאפשר ללמוד בו תורה בדחק ובצער – זה רק בארץ ישראל".

הגר"א פילץ ביאר באופן נפלא את שורש הרדיפה הנוכחית נגד עולם התורה: "הרודפים כיום פועלים מתוך קנאה בלבד. בתוך נשמתם ישנו ניצוץ יהודי שאינו מאבד את הנקודה השורשית, וזה כואב להם ומסב להם סבל פנימי. הדבר דומה לאדם עני שרצה מאוד להיות עשיר, ומכיוון שהוא רואה שאינו מצליח, הוא הולך ושורף את ביתו של העשיר. מתוך הקנאה הזו הם מבקשים לפגוע ולשרוף את עולם התורה – אך חפצם לא יצלח בידם".