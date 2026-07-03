אחרי 50 שנה: מהפך דרמטי בישיבת 'כנסת חזקיהו' ברכסים

לאחר תקופה ארוכה של קשיים תקציביים ומשא ומתן ממושך, מתרחש מהפך משמועתי בישיבת 'כנסת חזקיהו' ברכסים. הרב רפאל מנת, ראש רשת הכוללים 'תורת משה אהרן', נטל על עצמו את האחריות על הישיבה הקטנה, במהלך שצפוי לפתוח פרק חדש בתולדות אחת הישיבות הוותיקות בצפון.

ל'כיכר השבת' נודע כי במסגרת המהלך, הישיבה הקטנה תצא לדרך חדשה ותפעל באופן עצמאי, בעוד שהישיבה הגדולה תמשיך לפעול במקומה ובהנהלתה הנוכחית תחת הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד והמשגיח הגאון רבי מרדכי איצקוביץ.

תוכנית להרחבה משמעותית

עוד נודע כי בכוונת הרב מנת להשקיע בהרחבת הישיבה, לצרף אנשי צוות חדשים מהשורה הראשונה ולהגדיל משמעותית את מספר התלמידים. התוכנית כוללת הגדלה מכ-26 תלמידים כיום בכל שיעור לכ-40 תלמידים, מהלך שיאפשר את התרחבות פעילות הישיבה.

במסגרת התוכנית, הישיבה צפויה לעבור מהמבנה הוותיק ברחוב הרב עוזיאל בגבעה א' ברכסים, שבו שכנה במשך עשרות שנים, למבנה חדש שיוקצה לה בשכונת גבעת הפרסה. המעבר יאפשר את הרחבת פעילותה ושיפור תנאי הלימוד.

שינויים בצוות ההוראה

ל'כיכר השבת' נודע עוד כי כבר במהלך השנה האחרונה החלו שינויים בצוות הישיבה. המגיד שיעור הוותיק של שיעור א', הגאון רבי יעקב בייפוס, מחבר סדרת הספרים 'ילקוט לקח טוב', ביקש להפסיק למסור שיעורים קבועים.

במקומו מונה הרב אליהו אוסטרן, בנו של הגאון רבי אוסטרן, מרבני ישיבת אורחות תורה. לצד זאת, הרב בייפוס ממשיך להגיע לישיבה, להשתתף בתפילות ולמסור ועדים ושיחות מוסר לתלמידים.

קירוב לאוכלוסייה הצעירה

אחד מבוגרי הישיבה הסביר ל'כיכר השבת' את הרציונל מאחורי המעבר המתוכנן: "חלק מהרעיון בהעברת הישיבה מגבעה א' לגבעת הפרסה הוא גם להתקרב לאוכלוסייה הצעירה של רכסים. בגבעה א' מתגורר כיום בעיקר הדור הוותיק יותר של היישוב, בעוד שגבעת הפרסה היא שכונה חדשה שבה מתגוררות משפחות צעירות רבות".

לדבריו, "בנוסף, היא צמודה לגבעה ב', שגם בה מתגורר הדור הצעיר של רכסים. המהלך צפוי להקל על משפחות רבות ולאפשר לישיבה להתרחב ולהגדיל את מספר תלמידיה".

שמירה על האופי הייחודי

למרות השינויים, בישיבה מדגישים כי יישמר אופייה הייחודי של 'כנסת חזקיהו', שהעמידה אלפי תלמידים בחמישים שנות קיומה. רבים מבוגריה נמנים כיום עם כותל המזרח של עולם התורה והישיבות.

את שמה הטוב קנתה הישיבה בהובלתם של ראש הישיבה, הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד, המשמש במקביל כרב היישוב רכסים, והמשגיח הגאון רבי מרדכי איצקוביץ, תלמידו של המשגיח המיתולוגי של ישיבת כנסת חזקיהו, הגאון רבי אליהו לאפיאן זצ"ל.

המהלך החדש מעורר תקווה בקרב תלמידי הישיבה ובוגריה, שרואים בו הזדמנות לחיזוק מעמדה של הישיבה הוותיקה ולהמשך דרכה המפוארת בהרבצת תורה בצפון הארץ.