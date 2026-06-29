"לא כרוח התורה" בניגוד להוראת הרבנים: כביש גהה נחסם לאחר העצרת בבני ברק | צפו מספר בחורי ישיבות חסמו את כביש גהה לתנועה לאחר עצרת המחאה בבני ברק | בעצרת הדגישו: "אין לחסום כבישים ולעשות דברים שהם לא כרוח התורה" (בארץ)