כותרות היום בכיכר פרסום ראשון: הפרוייקט הדרמטי של 'כיכר' נחשף | פגע וברח ועף מגשר • צפו רצח המקובל בנתניה: חשוד נעצר לאחר מצוד | איומים הדדיים בין איראן לישראל מגבירים מתיחות | בג"ץ הקפיא את מינוי מבקר המדינה | תיעוד מטריד: אדם מבוגר נשדד לעיני עוברי אורח | חשד לניסיון פיגוע בלוד הסתיים בנטרול החשוד | בקרוב בכיכר: פרויקט הבטיחות הגדול לבין הזמנים | מחר: טמפרטורות רגילות לעונה וירידה קלה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:53