כיכר השבת
כותרות היום בכיכר 

פרסום ראשון: הפרוייקט הדרמטי של 'כיכר' נחשף | פגע וברח ועף מגשר • צפו

רצח המקובל בנתניה: חשוד נעצר לאחר מצוד | איומים הדדיים בין איראן לישראל מגבירים מתיחות | בג"ץ הקפיא את מינוי מבקר המדינה | תיעוד מטריד: אדם מבוגר נשדד לעיני עוברי אורח | חשד לניסיון פיגוע בלוד הסתיים בנטרול החשוד | בקרוב בכיכר: פרויקט הבטיחות הגדול לבין הזמנים | מחר: טמפרטורות רגילות לעונה וירידה קלה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

כיכר השבתבנימין נתניהוצה"למשטרהחרדיםארה"באיראןיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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כיכר השבת
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