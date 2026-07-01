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"זה פשוט התאים"

"הפרה מלניה": בעל חיים אחד הפך ויראלי ביריד האמריקאי בוושינגטון

תלמידה בת 15 ממערב וירג'יניה קראה לפרה שגידלה "מלניה" על שם רעייתו של הנשיא טראמפ | הפרה הוצגה ביריד האמריקאי הגדול בוושינגטון (מעניין)

מימין הפרה מלניה, משמאל אשת הנשיא (צילום: שאטרסטוק)

פייפר סטוליפר, תלמידה בת 15 ממערב וירג'יניה, גידלה פרה בשם "מלניה" במסגרת תוכנית חקלאית בבית הספר התיכון.

לדבריה, הבחירה בשם נעשתה לקראת חגיגות 250 שנה ל. "ניסינו למצוא שמות פטריוטיים ליום השנה ה-250, ובחרנו במלניה, שהיא אשתו של ", סיפרה.

היא הוסיפה כי המורה שלה אמרה שגם צבע השיער של הפרה מזכיר את זה של מלניה טראמפ, ולכן "זה פשוט התאים".

הפרה הוצגה ביריד האמריקאי הגדול, שנפתח בשבוע שעבר בחלקים מהנשיונל מול בוושינגטון, לצד עיזים, כבשים ופרות נוספות בביתן של משרד החקלאות.

מני רוקטלי, תושב מרילנד שחגג את יום הולדתו ביום פתיחת היריד, אמר ל'וושינגטון פוסט' כי מדובר ב"הזדמנות של פעם בחיים ובעיתוי מושלם".

מנגד, תושב וושינגטון טימור לויאנב, שרגיל לרוץ באזור הנשיונל מול, סיפר כי נאלץ לשנות את מסלול הריצה שלו בשל העבודות והסגירות. לדבריו, "זו כבר לא מרגישה אותה עיר. יש הרבה יותר תיירים והרבה יותר אווירת MAGA."

ארה"בדונלד טראמפמלניה טראמפבעלי חייםיריד

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