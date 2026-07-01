פייפר סטוליפר, תלמידה בת 15 ממערב וירג'יניה, גידלה פרה בשם "מלניה" במסגרת תוכנית חקלאית בבית הספר התיכון.

לדבריה, הבחירה בשם נעשתה לקראת חגיגות 250 שנה לארצות הברית. "ניסינו למצוא שמות פטריוטיים ליום השנה ה-250, ובחרנו במלניה, שהיא אשתו של הנשיא טראמפ", סיפרה.

היא הוסיפה כי המורה שלה אמרה שגם צבע השיער של הפרה מזכיר את זה של מלניה טראמפ, ולכן "זה פשוט התאים".

הפרה הוצגה ביריד האמריקאי הגדול, שנפתח בשבוע שעבר בחלקים מהנשיונל מול בוושינגטון, לצד עיזים, כבשים ופרות נוספות בביתן של משרד החקלאות.

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מני רוקטלי, תושב מרילנד שחגג את יום הולדתו ביום פתיחת היריד, אמר ל'וושינגטון פוסט' כי מדובר ב"הזדמנות של פעם בחיים ובעיתוי מושלם".

מנגד, תושב וושינגטון טימור לויאנב, שרגיל לרוץ באזור הנשיונל מול, סיפר כי נאלץ לשנות את מסלול הריצה שלו בשל העבודות והסגירות. לדבריו, "זו כבר לא מרגישה אותה עיר. יש הרבה יותר תיירים והרבה יותר אווירת MAGA."