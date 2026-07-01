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מי הם החוטפים?

הכל מזויף: התפתחות דרמטית בחקירה שמטלטלת את ארה"ב

ה-FBI קבע כי שלושת המסרים שיוחסו לחוטפי ננסי גאת'רי הם זיופים | החקירה נמשכת עם בדיקות DNA ווידאו (בעולם)

מימין ננסי גאת'רי, משמאל סוואנה גאת'רי (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה, Pima County Sheriff's Department)

החקירה סביב היעלמותה של ננסי גאת'רי, אמה בת ה-84 של מגישת תוכנית "Today" סוואנה גאת'רי, קיבלה תפנית משמעותית לאחר שה-FBI קבע כי שלושת המסרים שיוחסו לחוטפיה הם זיופים ואינם קשורים לפרשה.

לפי גורם בכיר ב-FBI ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס, שני מכתבי הכופר שנשלחו בתחילת פברואר וכן מסר נוסף שבו נטען כי לשולח מידע על זהות החוטפים – כולם הוגדרו כבלתי אותנטיים. בעקבות הממצאים מתעוררים ספקות באשר להנחת העבודה הראשונית שלפיה גאת'רי נחטפה לצורך דרישת כופר.

במסגרת החקירה העביר ה-FBI סכום קטן של מטבעות קריפטוגרפיים לכתובת שנמסרה במכתב הכופר הראשון, בניסיון לאמת את אמינותו או להתחקות אחר השולחים, אך הכסף מעולם לא נמשך.

לצד ממצאים נוספים שלא נחשפו, הוביל הדבר למסקנה כי המכתבים נשלחו בידי גורם שאינו קשור להיעלמותה של גאת'רי.

למרות ההתפתחות, הרשויות הדגישו כי החקירה נמשכת. במשרד השריף של מחוז פימה מסרו כי דגימות DNA וחומרי הווידאו שנאספו עדיין נמצאים בבדיקה פורנזית, ולא פורסמו עדכונים נוספים.

ארה"בחקירהFBIחטיפהחטיפתה של ננסי גאת'רי

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