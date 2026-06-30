רעיית הרב יזדי מגיבה לסערה: "הרב לא יחזור בו מהדברים"

בשיחה בלעדית עם "כיכר השבת", רעייתו של הרב יזדי ובני משפחתו מגיבים לראשונה לגל הגינויים הנרחב נגד הדברים שנאמרו אמש, ורעיית הרב מדגישה: "הרב לא מתכוון להתנצל"

כזכור, הרב יזדי עורר סערה כשהתבטא בחריפות נגד הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בעצרת המחאה בבני ברק, ואמר עליו: "ארור, ימח שמו וזכרו". הדברים זכו לגינויים חריפים מהממסד הפוליטי, כולל מראש הממשלה בנימין נתניהו, תנועת ש"ס וזקן מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה "לא נבע משנאה – אלא משבירת לב" בנו הבכור של הרב, הרב יהודה יזדי, ביקש להסביר את המניע מאחורי הדברים: "אבא שלי חי כל כולו בד' אמות של הלכה. הוא לא מתעניין בתקשורת. כשהוא שמע על חייל חרדי שהוכנס לצינוק בגלל פאץ' של 'משיח', הלב שלו פשוט נשבר". כל ה-6 הגיעו לוועדה: רוטמן הוציא את לימון על הפרעה יוני גבאי ודניאל הרץ | 15:38 לדברי הבן, הזעם לא נבע מרדיפת כבוד או פוליטיקה, אלא מתחושת עוול: "הוא לא יכול לעמוד מנגד כשהוא שומע מה קורה ללומדי תורה ולחיילים חרדים. אבי זכה לקרב עשרות אנשים לאביהם שבשמים, הוא לא פועל מתוך שנאה". הרב יזדי עצמו מסר ל"כיכר השבת" כי מדובר היה ב"פליטת פה", אך בהתייחסו לגינויים שפרסמו ראש הממשלה ותנועת ש"ס, אמר: "הם לא עשו כלום למען בני התורה".

הכולל של הרב יזדי בבני ברק, הבוקר ( צילום: קובי ישראל )

ניסיון הרגעה מול ש"ס והראשל"צ

בניסיון לצנן את האווירה מול הממסד החרדי, התייחס הבן להודעת הגינוי החריפה של מפלגת ש"ס: "אנחנו מכבדים את נציגי ש"ס. אם יש להם השגות – הם מוזמנים לדבר עם אבי. הנראות שנוצרה היא נוראה".

הוא הוסיף כי הקשר החם והידידות רבת השנים בין אביו לבין הראשון לציון, הרב יצחק יוסף צפויים להישמר למרות האירוע. יצוין כי זקן מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה פרסם גילוי דעת בו הדגיש: "אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו".

מסביבתו של הרב יזדי נמסר ל"כיכר השבת" כי "הרב אינו מתראיין לתקשורת. הדברים שנאמרו בעצרת נאמרו לאחר התייעצות ובהסכמת רבנים. כתלמידם של מרן הגר"ש כהן זצ"ל והגר"ש בעדני זצ"ל, הוא התבקש להעביר את המסר".

סוגיית התקציבים: "מקבלים רק 600 שקלים"

מעבר להיבט הערכי, הרב יהודה יזדי יצא נגד הפרסומים בנושא הכספי: "בניגוד לפרסומים המטעים, אבי מקבל מהמדינה כ-600 שקלים בלבד לכולל. התקציבים שפורסמו שייכים לכלל העמותה שמפעילה מוסדות רבים, ולא למוסד של אבא".

את דבריו חתם במסר פייסני: "עם ישראל צריך לאהוב אחד את השני", אך אשתו של הרב סיכמה את העמדה המשפחתית בחדות: "הרב בחיים לא חוזר בו מהדברים שאמר".

כאמור, תנועת ש"ס פרסמה הודעת גינוי רשמית בה נכתב כי האמירות הקיצוניות "אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה" ו"בניגוד לדרכה של תנועת ש"ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע".