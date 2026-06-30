לאחר שהתבטא בחריפות נגד הרמטכ"ל אייל זמיר בעצרת בבני ברק ואמר: "ארור, ימח שמו וזכרו", בסביבתו הקרובה של הרב אריה יזדי מגיבים לראשונה לסערה שפרצה ואומרים ל'כיכר השבת' כי "מדובר בפליטת פה", יחד עם זאת, הם תוקפים את הודעות הגינוי נגד הרב ואומרים כי "אחרי שהם לא עשו כלום למען בני התורה - הם ממהרים לגנות" | מקורביו טוענים מנגד כי "הדברים שנאמרו בעצרת נאמרו לאחר התייעצות ובהסכמת רבנים" (חרדים, בארץ)
תנועת ש"ס פרסמה הודעת גינוי רשמית לדברי הרב אריה יזדי בעצרת בבני ברק שהתבטא נגד הרמטכ"ל: "ארור ימח שמו וזכרו" • ש"ס: "האמירות הקיצוניות אינן משקפות את דעת מועצת חכמי התורה ובניגוד לדרכה של ש״ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף" | רה"מ נתניהו והנשיא הרצוג פרסמו הודעות גינוי חריפות (חרדים)