כיכר השבת
"שר צבאות ישראל"

הנשיא נגד הרב יזדי: "אין מקום לקללות וגידופים נגד הרמטכ"ל, מגנה את דבריו"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב הבוקר לדברי הרב יזדי בעצרת בבני ברק • "גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות ולגידופים" | התגובה המלאה (חרדים)

"הרמטכ"ל ימח שמו", הדברים החריפים של הרב יזדי
"הרמטכ"ל ימח שמו", הדברים החריפים של הרב יזדי| צילום: שילה פריד

הגיב הבוקר (שלישי) בחריפות לדברים שנשאו אמש בעצרת המחאה נגד מעצר בני הישיבות בבני ברק. במרכז הסערה: דבריו של הרב אריה יזדי, שהתייחס בלשון קשה לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

"שמעתי את האמירה המזעזעת בהפגנה אמש כנגד הרמטכ"ל אייל זמיר, שר צבאות ישראל", מסר הנשיא הרצוג. "גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל ושל חיילנו, בנינו ובנותינו".

הנשיא הוסיף והדגיש: "מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות".

הדברים שעוררו את הסערה

הרב יזדי התייחס במהלך נאומו בעצרת לתקרית בה הושם חייל שלבש פאץ' 'משיח' במחבוש בהוראת הרמטכ"ל. "הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו, שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק משיח. בצבא מחנכים לעבירות החמורות ביותר בתורה, במדינה הטמאה הזאת", אמר הרב במהלך הדברים, וזכה לתשואות מהקהל.

העצרת התקיימה על פני הרחובות אשל אברהם והרב רבינוב בבני ברק, במטרה להביע מחאה נגד מעצר והשלכתם לכלא הצבאי. בראש העצרת עמד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, כשלצידו השתתפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות.

גינויים נוספים ממערכת הביטחון

עוד לפני תגובת הנשיא, הוציא שר הביטחון ישראל כ"ץ תגובה חריפה בעקבות הדברים. "אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק", הודיע שר הביטחון.

לדבריו, "הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל מובילים את לוחמינו בכל הזירות במערכה להגנה על מדינת ישראל, למען ביטחון אזרחי ישראל. כל הסתה נגדם היא פסולה, מסוכנת וראויה לכל גינוי". כ"ץ הוסיף כי "גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה".

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