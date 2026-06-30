כיכר השבת
ההתבטאות נגד הרמטכ"ל

הרב אריה יזדי מגיב לסערה הגדולה: "מדובר בפליטת פה" | מקורביו: "הדברים נאמרו בהסכמת הרבנים"

לאחר שהתבטא בחריפות נגד הרמטכ"ל אייל זמיר בעצרת בבני ברק ואמר: "ארור, ימח שמו וזכרו", בסביבתו הקרובה של הרב אריה יזדי מגיבים לראשונה לסערה שפרצה ואומרים ל'כיכר השבת' כי "מדובר בפליטת פה", יחד עם זאת, הם תוקפים את הודעות הגינוי נגד הרב ואומרים כי "אחרי שהם לא עשו כלום למען בני התורה - הם ממהרים לגנות" | מקורביו טוענים מנגד כי "הדברים שנאמרו בעצרת נאמרו לאחר התייעצות ובהסכמת רבנים" (חרדים, בארץ)

18תגובות
דברי הרב אריה יזדי בעצרת נגד הרמטכ"ל
דברי הרב אריה יזדי בעצרת נגד הרמטכ"ל| צילום: צילום: קובי ישראל

לאחר הסערה שפרצה בעקבות נאומו של ראש כולל "בית אבא", הרב אריה יזדי, בעצרת המחאה ב, במהלכו התבטא בחריפות נגד הרמטכ"ל אייל זמיר, ואמר עליו: "ארור, ימח שמו וזכרו", שוחח הרב עם "כיכר השבת" והתייחס לראשונה לאמירה ולסערה.

בשיחה עם "כיכר השבת" אמר הרב יזדי כי מדובר היה ב"פליטת פה".

בהתייחסו לגינויים שפרסמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ותנועת ש”ס, אמר הרב כי "הם לא עשו כלום למען בני התורה".

במקביל, אחד מתלמידיו מסר ל"כיכר השבת" כי "הרב לא התכוון לדברים. פשוט כאב לו המצב שמגיעים לעצור לומדי תורה, בחורים ואברכים, ולכן הדברים נאמרו מתוך כאב. לא הייתה לו שום כוונה לתקוף או לבזות את הרמטכ"ל".

מסביבתו של הרב יזדי נמסר ל"כיכר השבת" כי "הרב אינו מתראיין לתקשורת. הדברים שנאמרו בעצרת נאמרו לאחר התייעצות ובהסכמת רבנים. כתלמידם של מרן הגר"ש כהן זצ"ל והגר"ש בעדני זצ"ל, הוא התבקש להעביר את המסר. גם בעבר נשמעו ביטויים דומים מצד גדולי תורה, ובהם הרב עובדיה יוסף זצ"ל כלפי יוסי שריד והגראי"ל שטיינמן זצ"ל כלפי יאיר לפיד".

הכולל של הרב יזדי בבני ברק, הבוקר (צילום: קובי ישראל)
הכולל של הרב יזדי בבני ברק, הבוקר (צילום: קובי ישראל)

בתוך כך, בעקבות פרסומים שעלו לאחר העצרת בנוגע לתקציבי הכולל שבראשו עומד הרב, התברר כי הנתונים שפורסמו ייחסו בטעות את כלל תקציבי העמותה לכולל אחד. מבדיקת "כיכר השבת" עולה כי מדובר בעמותה אחת המאגדת ארבעה מוסדות - "בית אבא", "משפטי עליון", "ביאור הלכה" ו"תורת וחיים" - והיקף התקציבים מתייחס לכלל פעילות העמותה. הכולל שבראשו עומד הרב יזדי עצמו מונה כ־30 אברכים.

כזכור, הרב יזדי התייחס במהלך נאומו בעצרת לתקרית בה הושם חייל שלבש פאץ' 'משיח' במחבוש בהוראת הרמטכ"ל, ואמר: "הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו, שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק משיח". הדברים עוררו גל גינויים מהממסד הפוליטי והביטחוני, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמו הודעות גינוי חריפות.

גם תנועת ש"ס פרסמה הודעה רשמית בה היא מתנערת מדבריו של הרב יזדי. בהודעה נכתב כי "האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק, אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה". עוד צוין כי הדברים "בניגוד לדרכה של , שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע".

העצרת התקיימה אמש בבני ברק בהשתתפות הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וגדולי ישראל, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות.

עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
עצרת המחאה בבני ברק (צילום: אריאל סר)
בני ברקש"סהרמטכ"לעצרתמעצר תלמידי ישיבההרב אריה יזדי

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14
במילים אחרות הוא מגיב : הקללה הייתה מיועדת בכלל לאריה דרעי, רק לא היה לו נעים אז הוא הלביש את זה על הרמטכ"ל
שני
הוא לא מגיב, "מקורביו" הגיבו. ולא מצאנו בשום מקום דבר כזה, שאדם עושה תשובה ע"י שליח...
רק לא ג ושס
13
לא ראוי לרב להתבטא כך, אפשר לצעוק ולכאוב על הממסד אבל לא אדם פרטי. למרות שלא מסכימים איתו יש דרך להעביר ביקורת בצורה מכובדת
יעקב
12
ההתנצלות לא מתקבלת. בן אדם צריך לשמור על הפה שלו.
אברך ספרדי
איפה שמעת פה התנצלות? רק תירוצים והסברים, ואפילו הם לא מפי הסוס.
רק לא ג ושס
11
אפשר להבין אותו.... מאוד ! קשה לו לראות מה עושים לתורה !!!!אוהבים את הרב מאוד
אני
10
"חכמים הזהרו בדבריכם"! לצערינו חוששני שזה פגע בהשפעה של המעמד על בני התורה ועל כולנו,חבל!
חיים
9
הוא אמר את מה שכולם חושבים
חושב
אנחנו חרדים ולא חושבת ככה
ממש לא!!
אכן כך החרדים חושבים. תודה שאתה מודה על האמת. ספק אם אנחנו אחים.
חילוני
8
אריה דרעי עשה דבר יותר גרוע. ביקורי נוחבות ?
גולן
7
אייך מסתדרים הדברים שזה נאמר בפליטת פה עם האמירה שדבריו היו על דעת הרבנים? אולי מישהו יסביר לנו
חוי
6
איפה שיש חילול השם לא חולקין כבוד לשום נברא.......
חדד פינחס
5
כל ההפגנות האלה מובילות בסוף לחילול ד' חבל
נחמי

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