דברי הרב אריה יזדי בעצרת נגד הרמטכ"ל - צילום: קובי ישראל דברי הרב אריה יזדי בעצרת נגד הרמטכ"ל | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:38

לאחר הסערה שפרצה בעקבות נאומו של ראש כולל "בית אבא", הרב אריה יזדי, בעצרת המחאה בבני ברק, במהלכו התבטא בחריפות נגד הרמטכ"ל אייל זמיר, ואמר עליו: "ארור, ימח שמו וזכרו", שוחח הרב עם "כיכר השבת" והתייחס לראשונה לאמירה ולסערה.

בשיחה עם "כיכר השבת" אמר הרב יזדי כי מדובר היה ב"פליטת פה". בהתייחסו לגינויים שפרסמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ותנועת ש”ס, אמר הרב כי "הם לא עשו כלום למען בני התורה". במקביל, אחד מתלמידיו מסר ל"כיכר השבת" כי "הרב לא התכוון לדברים. פשוט כאב לו המצב שמגיעים לעצור לומדי תורה, בחורים ואברכים, ולכן הדברים נאמרו מתוך כאב. לא הייתה לו שום כוונה לתקוף או לבזות את הרמטכ"ל". זקן מועצת חכמי התורה מגנה את הרב אריה יזדי: ״אין זו דרכה של תורה להתבטא כך" ישי כהן | 11:52 מסביבתו של הרב יזדי נמסר ל"כיכר השבת" כי "הרב אינו מתראיין לתקשורת. הדברים שנאמרו בעצרת נאמרו לאחר התייעצות ובהסכמת רבנים. כתלמידם של מרן הגר"ש כהן זצ"ל והגר"ש בעדני זצ"ל, הוא התבקש להעביר את המסר. גם בעבר נשמעו ביטויים דומים מצד גדולי תורה, ובהם הרב עובדיה יוסף זצ"ל כלפי יוסי שריד והגראי"ל שטיינמן זצ"ל כלפי יאיר לפיד".

הכולל של הרב יזדי בבני ברק, הבוקר ( צילום: קובי ישראל )

הכולל של הרב יזדי בבני ברק, הבוקר ( צילום: קובי ישראל )

בתוך כך, בעקבות פרסומים שעלו לאחר העצרת בנוגע לתקציבי הכולל שבראשו עומד הרב, התברר כי הנתונים שפורסמו ייחסו בטעות את כלל תקציבי העמותה לכולל אחד. מבדיקת "כיכר השבת" עולה כי מדובר בעמותה אחת המאגדת ארבעה מוסדות - "בית אבא", "משפטי עליון", "ביאור הלכה" ו"תורת וחיים" - והיקף התקציבים מתייחס לכלל פעילות העמותה. הכולל שבראשו עומד הרב יזדי עצמו מונה כ־30 אברכים.

כזכור, הרב יזדי התייחס במהלך נאומו בעצרת לתקרית בה הושם חייל שלבש פאץ' 'משיח' במחבוש בהוראת הרמטכ"ל, ואמר: "הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו, שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק משיח". הדברים עוררו גל גינויים מהממסד הפוליטי והביטחוני, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמו הודעות גינוי חריפות.

גם תנועת ש"ס פרסמה הודעה רשמית בה היא מתנערת מדבריו של הרב יזדי. בהודעה נכתב כי "האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק, אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה". עוד צוין כי הדברים "בניגוד לדרכה של תנועת ש"ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע".

העצרת התקיימה אמש בבני ברק בהשתתפות הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וגדולי ישראל, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות.

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )

עצרת המחאה בבני ברק ( צילום: אריאל סר )