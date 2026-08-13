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התיעוד השנתי

חוזרים לבסיסים | הרגעים המרגשים של פתיחת 'זמן אלול' בעיר התורה • קליפ

כמיטב המסורת, הצלם אלעזר פיינשטיין יצא לרחובותיה השוקקים של עיר התורה והחסידות בני ברק ביומו הראשון של 'זמן אלול' • צפו במראות הקודש והטהרה, הבחורים הממהרים להיכלי הישיבות, האחים הקטנים שמביטים בהערצה וההורים שנפרדים בדמעות של התרגשות • קליפ מרגש שאסור לפספס (עולם הישיבות)

עם פתיחתו של 'זמן אלול' בעולם הישיבות, לבשה והחסידות בני ברק חג. אלפי בני הישיבות, החיילים של צבא ה', גדשו את הרחובות בדרכם חזרה אל הסטנדר והסטנדרטים בהיכלי התורה.

כמידי שנה, יצא הצלם אלעזר פיינשטיין לתיעוד מיוחד ומלא ברגש ברחובות העיר, והביא למסך את הרגעים הקטנים והטהורים שמספרים את סיפורו של הציבור החרדי ביום התחלתו של ה'זמן':

אווירת זמן אלול בבני ברק
אווירת זמן אלול בבני ברק| צילום: צילום: אלעזר פיינשטיין

בתיעוד המרהיב נצפים עשרות בחורים צועדים עם תיקים ומזודות עמוסות בדרכם לתחנות האוטובוס ולפנימיות. רגעי הפרידה המרגשים של ההורים מילדיהם, כשהם מלווים אותם בברכת דרך צלחה ובתפילה שיעלו במעלות התורה והיראה. וגם, הילדים הקטנים, האחים, שעוזרים לסחוב את המזודות הכבדות ומביטים בעיניים נוצצות ובהערצה גלויה באחיהם ה'בן תורה' תוך ציפייה ותקווה ליום שבו גם הם יזכו לחבוש את ספסלי הישיבה.

מדובר בקליפ מרגש ומלא הוד, הממחיש יותר מכל את היופי, הקדושה והטהרה של רחובות בני ברק ביומו הראשון של זמן אלול.
בני ברקעולם הישיבותזמן אלולאלעזר פיינשטיין

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