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"הרמטכ"ל הארור יימח שמו": הרב יזדי תקף בחריפות במהלך העצרת | צפו

שר הביטחון כ"ץ גינה את דבריו של הרב יזדי נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק | "הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו", אמר הרב בין הדברים (בארץ)

"הרמטכ"ל ימח שמו", הדברים החריפים של הרב יזדי
"הרמטכ"ל ימח שמו", הדברים החריפים של הרב יזדי| צילום: שילה פריד

שר הבטחון הוציא תגובה חריפה בעקבות דברים שנשא הרב אריה יזדי בעצרת נגד מעצר בני הישיבות בבני ברק, בהם התייחס לתקרית בה הושם חייל שלבש פאץ' 'משיח' במחבוש בהוראת הרמטכ"ל.

"הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו, שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק משיח. בצבא מחנכים לעבירות החמורות ביותר בתורה, במדינה הטמאה הזאת", אמר הרב יזדי במהלך הדברים, וזכה לתשואות מהקהל.

בתגובה הודיע שר הביטחון ישראל כ״ץ: "אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק".

לדבריו, "הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל מובילים את לוחמינו בכל הזירות במערכה להגנה על מדינת ישראל, למען ביטחון אזרחי ישראל. כל הסתה נגדם היא פסולה, מסוכנת וראויה לכל גינוי".

"גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה", טען כץ.

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