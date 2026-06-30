כיכר השבת
"אנחנו בדרך למלחמת אחים"

מאיחולי "ימח שמו" לרמטכ"ל ועד ה'צ'קלקה' של גולדקנופף | פיצוץ דרמטי בפאנל "כיפות שחורות"

חברי פאנל 'כיפות שחורות' בעימות חזיתי על מעצר בני הישיבות והאמירות נגד הרמטכ"ל | ח"כ עודד פורר: "מסיתים צריכים לשבת בכלא - כולל רבנים" | עו"ד אפי בן גד הזהיר: "היועמ"שית מוציאה לפועל את תורת סאטמר; אל תתפלאו שנקצור מלחמת אחים" | תמיר דורטל: "המכות שהחרדים חטפו מהמשטרה צריכות לקרות בכל הפגנה בארץ" | הרב שלומי וייס: "כך האדמו"רים רצו, אי אפשר לחנך את הערכים שלנו" • צפו בתוכנית (כיפות שחורות)

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פאנל 'כיפות שחורות' - התוכנית המלאה | צפו
פאנל 'כיפות שחורות' - התוכנית המלאה | צפו| צילום: צילום: כיכר השבת

"הציבור החרדי ומדינת ישראל על מסלול התנגשות חזיתי שלא ראינו כמותו", במילים הדרמטיות הללו נפתחה התוכנית "כיפות שחורות" באולפן '', בהגשת יוסי סרגובסקי. במהלך התוכנית, שהפכה מהר מאוד לזירת עימות מבעבעת, התעמתו חברי הפאנל על הנושאים הכי רגישים שמסעירים את המדינה בשבועות האחרונים: החל מההצהרה של ראש הממשלה, דרך האלימות המשטרתית ברחובות ועד לאמירות הקיצוניות שנשמעו בעצרת הספרדית.

חברי הפאנל:

"משטרה בתוך הישיבות?" | סערת דברי

התוכנית נפתחה בפינה "כותרת שבועית", בה הוצג התיעוד של ראש הממשלה בנימין נתניהו בסוף השבוע, כשהוא תוהה מה היה קורה אילו במדינות אירופה היו עוצרים לומדי תורה בהיכלי הישיבות ומכניסים אותם לכלא. התגובות באולפן לא איחרו לבוא והציתו סערה ראשונה.

ח"כ עודד פורר תקף בחריפות: "יש שני שקרים בדברי ראש הממשלה. ראשית, אף משטרה לא נכנסה לישיבות. שנית, ה הוא לא של לומדי תורה - המעצר הוא של משתמטים שעושים דין לעצמם. הבת שלי מקבלת צו גיוס ומתייצבת, ואין שום סיבה שהם לא".

עו"ד אפי בן גד עקץ דווקא את היועמ"שית: "גלי בהרב-מיארה מוציאה לפועל את תורתו של הרבי מסאטמר. אין תרומה גדולה יותר להפרדה בין ישראלים לחרדים ממה שהיא עושה".

הרב שלומי וייס ביטא את החשש ברחוב החרדי: "יהדות הגולה מסתכלת על מה שקורה פה ומזדעזעת. אנחנו חווים אירוע היסטורי של מעצרי לומדי תורה, ולא רואים את הקצה שלו".

ח"כ פורר: "אנחנו נמצאים במלחמה, חסרים ל לפחות 15 אלף חיילים. כשאחד רואה שהילדים שלו הולכים לצבא והילדים של מישהו אחר לא – הדבר הזה מרתיח את הדם!".

ח"כ עודד פורר ועו"ד אפי בן גד ב'כיפות שחורות

איפה מפעילים כוח? אפליית ההפגנות וסיר הלחץ בערד

בפינת "אנ"ש", הציג סרגובסקי סרטון המציג את ההבדלים בהתנהלות המשטרה: מחד, הפגנות "אימהות בחזית" בכניסה לבני ברק שעברו בשקט, ומאידך – עימותים אלימים ומעצרים כואבים בהפגנות החרדים נגד חוק הגיוס.

תמיר דורטל הציג עמדה נחרצת נגד חסימות הכבישים: "חסימת כביש היא אלימות, וכנגד אלימות משתמשים בכוח. המכות והאלות שראינו עם הציבור החרדי צריכות לקרות בכל הפגנה בארץ - בין אם זה קפלניסטים, נכים או אתיופים".

מיד לאחר מכן עבר הדיון לדבריו המקוממים של ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, שטען בראיון כי "אין שום מקום לחיים משותפים בין חילונים לחרדים" ודרש הפרדה מוחלטת. חברי הפאנל, ובראשם עו"ד אפי בן גד המגיע מהעיר המעורבת רחובות, התריעו מפני חלוקת הארץ לקנטונים ואוטונומיות מופרדות, אך הודו כי הפחד וההקצנה הדמוגרפית דוחפים את הציבור לפיצוץ.

הרב שלומי וייס ב'כיפות שחורות'

נקודת השיא: האמירה המזעזעת נגד הרמטכ"ל

החלק הסוער ביותר של הערב הגיע ב"נייעס השבועי", שם הובא התיעוד מאחורי הקלעים של עצרת התפילה והמחאה של בני התורה הספרדים. לצד התככים הפוליטיים והקריאות נגד יו"ר אריה דרעי, מה שזעזע את המדינה ואת יושבי האולפן הייתה אמירתו הקיצונית של הרב אריה יזדי: "ימח שמו וזכרו של הרמטכ"ל הארור הזה".

חברי הפאנל גינו פה אחד את הסגנון, אך נחלקו לגבי המשמעות של הדברים.

ח"כ עודד פורר דרש צעדים פליליים: "החוק קובע שמי שמסית להשתמטות בזמן מלחמה, דינו עד 15 שנות מאסר. הייתי רוצה לראות את כל מי שקורא לקרוע צווי גיוס או למרוד בצבא – מאחורי סורג ובריח".

עו"ד אפי בן גד הזהיר מפני פיצוץ חברתי: "זה כואב לנו, אל תדברו ככה. אבל תבינו, אנשים חיים במצוקה לא נורמלית, אין תקציבים לעולם הישיבות, אין מעונות. אל תתפלאו שאתם זורעים מלחמת אחים וקוצרים את זה בקצוות".

תמיר דורטל ב'כיפות שחורות'

אנשי השבוע: מגולדקנוף ועד הגננות החרדיות

לפני סיום, כמדי שבוע, בחרו המשתתפים את "איש השבוע" שלהם, בחירות ששיקפו בצורה מושלמת את השסע העמוק בחברה.

תמיר דורטל בחר בשופטי משפט נתניהו, ובראשם השופטת רבקה פרידמן-פלדמן שחוגגת 70 ופרישתה הצפויה עשויה לשבש את ניהול התיק, תוך שהוא קורא לבטל את סעיף השוחד המנופח.

ח"כ עודד פורר הציב מראה כואבת: "איש השבוע שלי הוא ח"כ שנוסע עם צ'קלקה בכביש 1 וחוסם את הכביש, ולעומתו המילואימניק בן ה-60 ששוכב במארב מזיע בלבנון בלי שום צ'קלקה. הם עומדים אלה מול אלה".

הרב שלומי וייס בחר בלומדי התורה: "הם שומרי הגחלת השורשית של המסורת היהודית והמגינים האמיתיים על עם ישראל".

עו"ד אפי בן גד הפתיע ובחר בנשות השבוע – הגננות החרדיות: "הנשים שמשפיעות על כולנו, שהפכו לאסקופה נדרסת ולא מקבלות משכורת רק כי הן חרדיות. איש השבוע שלי הוא הרב ישראל גולומב שיצא למלחמה כדי להציל אותן".

קרדיטים >>

  • תחקיר, הפקה ותוכן: יוסי סרגובסקי, נריה סעדיה, אשר רוט
  • עורך ראשי: חיים אילוז
  • בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן
  • מפיק התוכנית: נריה סעדיה

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

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0 תגובות

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8
מה נהיה מאיתנו, מה? לצעוק על רמטכ"ל "ימח שמו" זה לא דרך התורה ולא דרך ארץ, גם אם כואב מאוד. מאידך, אי אפשר להתעלם מהאפליה בשיסוי המשטרה בנו, זה כואב שזורקים אותנו לכלבים בזמן שאחרים עושים מה שבא להם
יוסי
7
מקור ההסתה המרכזי נגד חרדים וציבור הימין היא חברת החדשות n12 (אין 12) שבשליטת משפחת ורטהיים בשליטת המשפחה גם קוקה קולה, פריגת, נביעות, ובירה קרלסברג וכן חברת טרה המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה להפסיק לקנות בחברות אלו שכל אחד ישתדל לקנות מותגים אחרים
Yona
6
אוי לנו שכך עלתה בימינו. במקום להבין שתורה מגנא ומצלא, עוצרים בחורים על לימוד תורה כאילו היו אחרוני הפושעים. הניסיון של פורר להשוות משתמטים לבני ישיבות הוא סילוף גמור, הם פשוט לא מבינים את הערך של לימוד התורה.
שמעון
5
בואו נחפש את מה שמחבר, לא את מה שמפריד. כל אחד מאיתנו הוא חלק מהפסיפס היפה הזה של עם ישראל, אם נוריד את רף הכעס, נראה כמה יופי יש בכולנו
דודו
4
לא מבין למה צריך את כל הרעש הזה. בסוף אנחנו אחים, וכל הדיבורים האלו נגד גדולי ישראל רק פוגעים בנו. הלוואי שנזכה לאחדות אמיתית ויראת שמיים.
אשר
3
עד שהבאת את תמיר דורטל כמעט לא נתת לו לדבר. פספוס.
יוסי
2
התורה הקדושה היא מעל הכל, אבל היא גם מלמדת אותנו דרך ארץ. אסור לתת ליצר המחלוקת לנצח, צריך לפעול בשכל ישר ובמתינות כדי לשמור על האחדות שלנו
יוסף שלום
1
תוכנית פצצה! צופים כל המשפחה ונהנים!🔥 שמתי לב שתמיד האקשן מתחיל מדקה 5 בערך
ליטאי גאה

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