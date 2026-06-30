פאנל 'כיפות שחורות' - התוכנית המלאה | צפו - צילום: כיכר השבת פאנל 'כיפות שחורות' - התוכנית המלאה | צפו | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 41:13

"הציבור החרדי ומדינת ישראל על מסלול התנגשות חזיתי שלא ראינו כמותו", במילים הדרמטיות הללו נפתחה התוכנית "כיפות שחורות" באולפן 'כיכר השבת', בהגשת יוסי סרגובסקי. במהלך התוכנית, שהפכה מהר מאוד לזירת עימות מבעבעת, התעמתו חברי הפאנל על הנושאים הכי רגישים שמסעירים את המדינה בשבועות האחרונים: החל מההצהרה של ראש הממשלה, דרך האלימות המשטרתית ברחובות ועד לאמירות הקיצוניות שנשמעו בעצרת הספרדית.

חברי הפאנל: ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו)

(ישראל ביתנו) עו"ד אפי בן גד (חבר מועצת עיריית רחובות)

(חבר מועצת עיריית רחובות) הרב שלומי וייס (דובר חסידות ויז'ניץ מרכז)

(דובר חסידות ויז'ניץ מרכז) תמיר דורטל (פודקאסט "על המשמעות") "משטרה בתוך הישיבות?" | סערת דברי נתניהו רעייתו של הרב אריה יזדי מגיבה לסערה: "הרב לא יחזור בו מהדברים" חזקי שטרן | 17:08 התוכנית נפתחה בפינה "כותרת שבועית", בה הוצג התיעוד של ראש הממשלה בנימין נתניהו בסוף השבוע, כשהוא תוהה מה היה קורה אילו במדינות אירופה היו עוצרים לומדי תורה בהיכלי הישיבות ומכניסים אותם לכלא. התגובות באולפן לא איחרו לבוא והציתו סערה ראשונה. ח"כ עודד פורר תקף בחריפות: "יש שני שקרים בדברי ראש הממשלה. ראשית, אף משטרה לא נכנסה לישיבות. שנית, המעצר הוא לא של לומדי תורה - המעצר הוא של משתמטים שעושים דין לעצמם. הבת שלי מקבלת צו גיוס ומתייצבת, ואין שום סיבה שהם לא". עו"ד אפי בן גד עקץ דווקא את היועמ"שית: "גלי בהרב-מיארה מוציאה לפועל את תורתו של הרבי מסאטמר. אין תרומה גדולה יותר להפרדה בין ישראלים לחרדים ממה שהיא עושה". הרב שלומי וייס ביטא את החשש ברחוב החרדי: "יהדות הגולה מסתכלת על מה שקורה פה ומזדעזעת. אנחנו חווים אירוע היסטורי של מעצרי לומדי תורה, ולא רואים את הקצה שלו". ח"כ פורר: "אנחנו נמצאים במלחמה, חסרים לצה"ל לפחות 15 אלף חיילים. כשאחד רואה שהילדים שלו הולכים לצבא והילדים של מישהו אחר לא – הדבר הזה מרתיח את הדם!".

ח"כ עודד פורר ועו"ד אפי בן גד ב'כיפות שחורות

איפה מפעילים כוח? אפליית ההפגנות וסיר הלחץ בערד

בפינת "אנ"ש", הציג סרגובסקי סרטון המציג את ההבדלים בהתנהלות המשטרה: מחד, הפגנות "אימהות בחזית" בכניסה לבני ברק שעברו בשקט, ומאידך – עימותים אלימים ומעצרים כואבים בהפגנות החרדים נגד חוק הגיוס.

תמיר דורטל הציג עמדה נחרצת נגד חסימות הכבישים: "חסימת כביש היא אלימות, וכנגד אלימות משתמשים בכוח. המכות והאלות שראינו עם הציבור החרדי צריכות לקרות בכל הפגנה בארץ - בין אם זה קפלניסטים, נכים או אתיופים".

מיד לאחר מכן עבר הדיון לדבריו המקוממים של ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, שטען בראיון כי "אין שום מקום לחיים משותפים בין חילונים לחרדים" ודרש הפרדה מוחלטת. חברי הפאנל, ובראשם עו"ד אפי בן גד המגיע מהעיר המעורבת רחובות, התריעו מפני חלוקת הארץ לקנטונים ואוטונומיות מופרדות, אך הודו כי הפחד וההקצנה הדמוגרפית דוחפים את הציבור לפיצוץ.

הרב שלומי וייס ב'כיפות שחורות'

נקודת השיא: האמירה המזעזעת נגד הרמטכ"ל

החלק הסוער ביותר של הערב הגיע ב"נייעס השבועי", שם הובא התיעוד מאחורי הקלעים של עצרת התפילה והמחאה של בני התורה הספרדים. לצד התככים הפוליטיים והקריאות נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי, מה שזעזע את המדינה ואת יושבי האולפן הייתה אמירתו הקיצונית של הרב אריה יזדי: "ימח שמו וזכרו של הרמטכ"ל הארור הזה".

חברי הפאנל גינו פה אחד את הסגנון, אך נחלקו לגבי המשמעות של הדברים.

ח"כ עודד פורר דרש צעדים פליליים: "החוק קובע שמי שמסית להשתמטות בזמן מלחמה, דינו עד 15 שנות מאסר. הייתי רוצה לראות את כל מי שקורא לקרוע צווי גיוס או למרוד בצבא – מאחורי סורג ובריח".

עו"ד אפי בן גד הזהיר מפני פיצוץ חברתי: "זה כואב לנו, אל תדברו ככה. אבל תבינו, אנשים חיים במצוקה לא נורמלית, אין תקציבים לעולם הישיבות, אין מעונות. אל תתפלאו שאתם זורעים מלחמת אחים וקוצרים את זה בקצוות".

תמיר דורטל ב'כיפות שחורות'

אנשי השבוע: מגולדקנוף ועד הגננות החרדיות

לפני סיום, כמדי שבוע, בחרו המשתתפים את "איש השבוע" שלהם, בחירות ששיקפו בצורה מושלמת את השסע העמוק בחברה.

תמיר דורטל בחר בשופטי משפט נתניהו, ובראשם השופטת רבקה פרידמן-פלדמן שחוגגת 70 ופרישתה הצפויה עשויה לשבש את ניהול התיק, תוך שהוא קורא לבטל את סעיף השוחד המנופח.

ח"כ עודד פורר הציב מראה כואבת: "איש השבוע שלי הוא ח"כ יצחק גולדקנופף שנוסע עם צ'קלקה בכביש 1 וחוסם את הכביש, ולעומתו המילואימניק בן ה-60 ששוכב במארב מזיע בלבנון בלי שום צ'קלקה. הם עומדים אלה מול אלה".

הרב שלומי וייס בחר בלומדי התורה: "הם שומרי הגחלת השורשית של המסורת היהודית והמגינים האמיתיים על עם ישראל".

עו"ד אפי בן גד הפתיע ובחר בנשות השבוע – הגננות החרדיות: "הנשים שמשפיעות על כולנו, שהפכו לאסקופה נדרסת ולא מקבלות משכורת רק כי הן חרדיות. איש השבוע שלי הוא הרב ישראל גולומב שיצא למלחמה כדי להציל אותן".

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תחקיר, הפקה ותוכן: יוסי סרגובסקי, נריה סעדיה, אשר רוט

יוסי סרגובסקי, נריה סעדיה, אשר רוט עורך ראשי: חיים אילוז

חיים אילוז בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

אבי לודמיר, למי עזוז מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

ידידיה כהן מפיק התוכנית: נריה סעדיה

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