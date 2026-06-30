כיכר השבת
"בניגוד לדרכה של התנועה"

ש"ס מתנערת מדברי הרב אריה יזדי: "אמירות קיצוניות, לא משקפים את דעת רבותינו מועצת חכמי התורה"

תנועת ש"ס פרסמה הודעת גינוי רשמית לדברי הרב אריה יזדי בעצרת בבני ברק שהתבטא נגד הרמטכ"ל: "ארור ימח שמו וזכרו" • ש"ס: "האמירות הקיצוניות אינן משקפות את דעת מועצת חכמי התורה ובניגוד לדרכה של ש״ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף" | רה"מ נתניהו והנשיא הרצוג פרסמו הודעות גינוי חריפות (חרדים)

14תגובות
"הרמטכ"ל ימח שמו", הדברים החריפים של הרב יזדי
"הרמטכ"ל ימח שמו", הדברים החריפים של הרב יזדי| צילום: שילה פריד

תנועת ש"ס פרסמה הבוקר (שלישי) הודעה רשמית, בה היא מתנערת מדבריו של הרב אריה יזדי שנשאו אמש בעצרת המחאה נגד מעצר בני הישיבות בבני ברק. בהודעה נכתב במפורש כי האמירות הקיצוניות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל "אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה".

"האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק, אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה", נכתב בהודעת התנועה. עוד צוין כי הדברים "בניגוד לדרכה של תנועת ש"ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע".

בהודעת ש"ס הודגש כי עמדת התנועה עולה בקנה אחד עם נאומו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במהלך העצרת.

כזכור, הרב יזדי התייחס במהלך נאומו לתקרית בה הושם חייל שלבש פאץ' 'משיח' במחבוש בהוראת הרמטכ"ל, ואמר: "הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו, שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק משיח. בצבא מחנכים לעבירות החמורות ביותר בתורה, במדינה הטמאה הזאת". הדברים זכו לתשואות מהקהל, אך עוררו סערה רחבה.

דברי הרב יזדי עוררו גל גינויים מהממסד הפוליטי והביטחוני. נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר: "שמעתי את האמירה המזעזעת בהפגנה אמש כנגד הרמטכ"ל אייל זמיר, שר צבאות ישראל. גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל ושל חיילנו, בנינו ובנותינו".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת גינוי: "אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו". שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע אף הוא: "אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק".

גיוס חרדיםהרמטכ"לעצרתגינויאייל זמירמעצר תלמידי ישיבה

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0 תגובות

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11
שימשיכו להתנער אנחנו גם מתנערים ממכם
אבי
אתה צודק ואחרי הכל לא אומרים ימ"ש על יהודי
שני
10
למחות על כבוד הרמטכ"ל הם יודעים. על כבוד התורה ולומדיה פחות.
דרעי הבייתה
9
ברוך השם שהתנערו ממנו!!!! אמירה ערכית תורנית וראויה מאין כמותה. עדיין, לא להצביע להם 😅 יש מספיק סיבות אחרות לכך. אבל זכות גדולה וקידוש ה' עצום עשו בכך שהתנערו ממנו, ויהי רצון שהדברים יקבלו פומבי בכל במה בה שמעו את דבריו.
רק לא ג ושס
8
אם הייתם עושים משהו מועיל למען האברכים ועולם התורה היה לכם על מה למחות אבל דבר אחר ברור כולכם הביתה
חיים
זה כבר לא שס זה ליכוד שמאל
1222
7
הרב אריה יזדי הוא שייך לסאטמר, מקבל תקציבים מהם, ולא מקבל מן המדינה, ובודאי שיצ'פרו אותו על אמירתו זו, הפלא הוא איך נתנו לו לדבר.
אריה
לא חושב שיש לסטמר בעיה שילכו לכלא על פאץ' משיח
נו נו
6
בקיצור, כל העצרת הצגה אחת גדולה לרגל הבחירות, כביכול מוחים על כבוד התורה, אבל מבהירים שאנחנו לעולם לא נחסום כבישים ותמיד נשמור על כבוד הרמטכ"ל ונמשיך להיות כבשים
שני
5
הרצוג: הרמטכ"ל שר צבאות ישראל
חחחחחחחחחחחחחחחחח
4
למה רק שס? מפלגות האחרות מסכימים עם זה שיורק לבאר שהוא שותה ממנה? פעם הבא שהוא מאושפז שישלם את עשרות אלפי הדקלים שזה עולה ולא יסתמך על חסד המדינה צבועה אחד כמותו
אבי
3
קצת קשה מקללים את המקל ולא את מי שמחזיק בו ממש חוסר אמונה ! לאן הגענו במקום להתפלל לאלוקים שיושיענו ויגאלנו מקללים בצורה בזויה איזה דור רחמנא ליצלן
נתן
2
ש"ס מתנערים לכאורה מכל בחורי הישיבות, העיקר דרעי ישב בקבינט, אנחנו לא בכנסת בשביל קבינט אנחנו בשביל התורה. ואם לא הצלחתם להעביר חוק גיוס ויש בכלא בחורי ישיבה נכשלתם, דרעי הביתה מיד !
מאיר

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