תנועת ש"ס פרסמה הבוקר (שלישי) הודעה רשמית, בה היא מתנערת מדבריו של הרב אריה יזדי שנשאו אמש בעצרת המחאה נגד מעצר בני הישיבות בבני ברק. בהודעה נכתב במפורש כי האמירות הקיצוניות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל "אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה".

"האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק, אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה", נכתב בהודעת התנועה. עוד צוין כי הדברים "בניגוד לדרכה של תנועת ש"ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע".

בהודעת ש"ס הודגש כי עמדת התנועה עולה בקנה אחד עם נאומו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במהלך העצרת.

כזכור, הרב יזדי התייחס במהלך נאומו לתקרית בה הושם חייל שלבש פאץ' 'משיח' במחבוש בהוראת הרמטכ"ל, ואמר: "הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו, שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק משיח. בצבא מחנכים לעבירות החמורות ביותר בתורה, במדינה הטמאה הזאת". הדברים זכו לתשואות מהקהל, אך עוררו סערה רחבה.

דברי הרב יזדי עוררו גל גינויים מהממסד הפוליטי והביטחוני. נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר: "שמעתי את האמירה המזעזעת בהפגנה אמש כנגד הרמטכ"ל אייל זמיר, שר צבאות ישראל. גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל ושל חיילנו, בנינו ובנותינו".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת גינוי: "אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו". שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע אף הוא: "אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק".