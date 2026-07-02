אבל כבד ירד הבוקר על העיר מודיעין עילית, בעיצומו של יום צום י"ז בתמוז, עם הגעת הבשורה המרה על פטירתו הטראגית של הילד משה (מושקי) גלינסקי זכרונו לברכה, בן 8 בלבד, שנהרג בתאונת דרכים קשה בשכונת ברכפלד בעיר.

האסון התרחש סמוך לשעה 12:00 בצהריים. אוטובוס של חברת "קווים" שהגיע לאזור מעבר החצייה פגע בילד, ככל הנראה בשל קושי בשדה הראייה. כונני ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בתוך דקות ספורות, לאחר שהפגיעה הייתה קשה מנשוא ולא הותירה כל סיכוי.

המנוח ז"ל הוא בנו של אחד התושבים המוכרים והאהובים בשכונת ברכפלד, איש ירא שמים, והטרגדיה הקשה הכתה בהלם ובתדהמה את הקהילה כולה ביום שמסמל את תחילת חורבן בית המקדש.

"נוסעים בפראות ומשתלטים על הכביש"

בעקבות האסון, הרוחות בעיר סוערות. בראיון כואב ונוקב מהזירה, מתאר העיתונאי ותושב העיר מנחם קולודצקי את התחושות הקשות והזעם המצטבר בקרב התושבים כלפי התנהלות התחבורה הציבורית בעיר.

"כל תושבי העיר מכירים את הגסות הזאת", אומר קולודצקי בכאב. "בנסיעה בנתיבי העיר, נהגים רבים, ברובם בני מיעוטים, פשוט משתלטים על שני הנתיבים, נוסעים במהירות ולא מאפשרים לרכבים פרטיים לעבור בצורה בטוחה, עד שלעיתים נאלצים לעלות על המדרכה כדי לצאת משם בשלום. התושבים פה מבוהלים וזהירים מאוד כשהם רואים אוטובוס".

קולודצקי מפנה אצבע מאשימה גם לעבר המחסור החמור במנגנוני בטיחות בסיסיים: "יש כאן בעיה קשה. התושבים זועמים על כך שאין בעיר משמרות זהב של זהירות בדרכים. ילדים עוברים פה כבישים מדי יום, וזה שאין כאן אסונות בכל יום – זה נס גלוי בזכות התורה של העיר. אבל אנחנו חייבים לעשות את ההשתדלות שלנו".

"זה שאין כאן אסונות בכל יום – זה נס גלוי בזכות התורה של העיר. אבל אנחנו חייבים לעשות את ההשתדלות שלנו"

סוגיית הנהגים החרדים והסטיגמה החברתית

במהלך הדיון עלה מחדש הפצע המדמם של ענף התחבורה בעיר: מדוע אין נהגים מתוך הקהילה החרדית שיספקו שירות בטוח ואחראי יותר לתושבים? ברקע הדברים נשמעו טענות על התנגדויות קשות בעבר מצד גורמים מסוימים למיזמים של הכשרת נהגים חרדים, ואף על מקרה שבו ילד הורחק מחיידר רק בשל העובדה שאביו בחר להתפרנס כנהג אוטובוס.

המראיין הגיב לטענות הללו בחריפות: "אם הסיפור הזה נכון, זו בושה וחרפה שצריך לגנות מעל כל במה. בסופו של דבר בן אדם רוצה להתפרנס בכבוד, להביא לחם ומטרנה הביתה לילדיו, וזה הדבר הכי לגיטימי ואנושי שיש".

קולודצקי אישר את הדברים והוסיף: "המקצוע הזה, בלשון המעטה, לא פופולרי פה בעיר משיקולי שידוכים וסטיגמות, למרות שמדובר במקצוע מתגמל מאוד עם משכורות שמגיעות ל-13,14 אלף שקלים. התושבים מעדיפים ברובם להיות אברכים ולקבל את מלגת הכולל, ונשארנו כאן עם נהגים ערבים שחלקם נוסעים בצורה פראית. כשהם רוצים הם משביתים את העיר והופכים לבעלי הבית של התחבורה הציבורית כאן".

קריאה למנהיגים: "ונשמרתם – זה הכי חרדי שיש"

בסיום הדברים, יצא קולודצקי בקריאה ישירה וחסרת תקדים לראש העיר יעקב גוטרמן ולגדולי ישראל שמינו אותו לתפקידו, בדרישה לקחת אחריות מיידית על ביטחון הילדים בעיר.

"אני קורא לראש העיר לצאת לשטח, לבוא לזירה, לנחם את האבלים ולשמוע את הדרישות של התושבים. גדולי ישראל הם אלו שנתנו לו את הסמכות והחליטו שהוא יהיה ראש העיר – אז שהם יתערבו עכשיו. אם יש טענות על התנהלות לא מספיק חזקה בענייני בטיחות, הם צריכים לדאוג לתושבים".

בתגובה לטענה כי משמרות זהב או לימודי בטיחות בדרכים נתפסים לעיתים בטעות כ"תופעה חילונית", חתם קולודצקי במסר ברור: "אולי זה לא נראה להם מספיק 'חרדי', אבל בסופו של דבר – 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' זה הדבר הכי חרדי שיש, ולזה חייבים לדאוג מיד".

במשטרה ובחברה המפעילה טרם פירסמו את הממצאים המלאים של חקירת נסיבות התאונה המחרידה. בעיר מקווים כי האסון המרעיד הזה יהווה תמרור אזהרה אחרון לקברניטי העיר.

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