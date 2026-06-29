כיכר השבת
בהשתתפות רבני הישיבה

לאחר מעצרו של אחד הבחורים: כינוס חירום מיוחד התקיים בישיבת מיר | צפו

מאות בחורי ואברכי ישיבת מיר התכנסו לכינוס חירום בהנחיית הגר"א פינקל והגר"פ פינקל | הכינוס נערך לאחר התייעצות עם גדולי ישראל בעקבות מעצר תלמיד הישיבה (בארץ)

ממראות הכינוס
ממראות הכינוס| צילום: צילום: מבט מהשטח

מאות בחורי ואברכי ישיבת מיר בראשות הגרא״י פינקל והגר״פ פינקל התכנסו הערב (שני) לכנס הסבר על המצב המיוחד בקרב בני הישיבות שנערך ע״י הישיבה, בהנחיית הרב שמעון שישא.

מוקדם יותר הודיעו בקו של הישיבה על כינוס החירום שייערך באולם בית ישעיה, בהשתתפות רבני הישיבה.

ממראות העצרת בישיבה (צילום: מבט מהשטח)
ממראות העצרת בישיבה (צילום: מבט מהשטח)

הכינוס התקיים לאחר ביטולה של עצרת שתוכננה להתקיים בירושלים, שאירעה בעקבות שחרורו המהיר של תלמיד הישיבה שהיה עצור בכלא 10.

לפי הדיווחים, ההחלטה על קיום העצרת שנדחתה לבסוף התקבלה לאחר התייעצות שקיים ראש הישיבה, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, עם גדולי ישראל הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, בעקבות מעצרו המתמשך של תלמיד הישיבה.

חרדיםמעצרגיוס חרדיםישיבת מירהרב אליעזר יהודה פינקל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר