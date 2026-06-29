ממראות הכינוס - צילום: מבט מהשטח ממראות הכינוס | צילום: צילום: מבט מהשטח 10 10 0:00 / 0:02

מאות בחורי ואברכי ישיבת מיר בראשות הגרא״י פינקל והגר״פ פינקל התכנסו הערב (שני) לכנס הסבר על המצב המיוחד בקרב בני הישיבות שנערך ע״י הישיבה, בהנחיית הרב שמעון שישא. מוקדם יותר הודיעו בקו של הישיבה על כינוס החירום שייערך באולם בית ישעיה, בהשתתפות רבני הישיבה.

ממראות העצרת בישיבה ( צילום: מבט מהשטח )

ממראות העצרת בישיבה ( צילום: מבט מהשטח )

הכינוס התקיים לאחר ביטולה של עצרת שתוכננה להתקיים בירושלים, שאירעה בעקבות שחרורו המהיר של תלמיד הישיבה שהיה עצור בכלא 10.

לפי הדיווחים, ההחלטה על קיום העצרת שנדחתה לבסוף התקבלה לאחר התייעצות שקיים ראש הישיבה, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, עם גדולי ישראל הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, בעקבות מעצרו המתמשך של תלמיד הישיבה.