בישראל נערכים לאפשרות שאיראן תחליט להרחיב את הירי גם לשטח מדינת ישראל, בעקבות התקיפות האמריקניות הלילה והבוקר, כך מדווח מפי גורמי ביטחון.

בשעות הצהריים (חמישי) דווח על הפצצה אמריקנית חריגה נוספת באזור תחנת הכוח הגרעיני בבושהר. מדובר בתקיפה השנייה במספר שבוצעה לאור יום, לאחר שארה"ב תקפה מוקדם יותר גשר אסטרטגי באיראן.

לפי דיווחים אחרונים, ההפצצה האמריקנית פגעה באזור תחנת הכוח הגרעינית, לא ברור בשלב זה אם קיים חשש לדליפה.

בתגובה, איראן שיגרה חמישה טילים לבסיס אמריקני בירדן, במה שנראה כהרחבה משמעותית של טווח הירי שכוון עד כה לעבר בסיסים אמריקנים במדינות המפרץ.

לפי עדות שהובאה ברשת CNN "תושבי העיר צ'אגדאק בבושהר "שמעו את קולן של מספר פיצוצים" בשעות אחר הצהריים המוקדמות, שעון מקומי, על פי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית למחצה פארס."

אדם אחד נפצע בכווית לאחר שפסולת נפלה כתוצאה מיירוט בעקבות תקיפת טילים ומל"טים איראניים על המדינה במפרץ, כך מסר צבא כווית בהצהרה.

איראן שיגרה שלושה טילים בליסטיים, טיל שיוט אחד ו-10 רחפנים לעבר כווית, אשר "יורטו בהצלחה", מסר הצבא הכוויתי בהצהרה, והוסיף כי היירוטים הותירו נזק חומרי.

בבחריין השכנה, הצבא מסר כי מערכת ההגנה האווירית שלו יירטה הבוקר מתקפת טילים ומזל"טים איראניים, מבלי למסור פרטים נוספים.

בישראל נערכים כאמור לאפשרות שאיראן תרחיב את טווח הירי אף לישראל, אולם הנחת היסוד היא שאיראן אינה מעוניינת להכניס את ישראל למשוואה מחשש לתגובה ישראלית קיצונית.

עם זאת, פרשנים אמריקנים וישראלים מדגישים כי מזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב לאיראן לא התקבל על דעת כולם באיראן, כאשר גורמים ניציים במשמרות המהפכה ובשלטון הדתי של המדינה דוחקים לביטול המזכר.

במצב הנתון, כאשר ארה"ב תקפה עשרות מטרות בלילה וממשיכה לתקוף יעדים אסטרטגיים גם בשעות היממה, לא מן הנמנע שקולם של הגורמים הקיצוניים יישמע לקראת חזרה ללחימה מלאה.