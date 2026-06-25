צפו בגלריה בראשות הרה"צ רבי דוד אלתר; עשרות בחורי ישיבת טשכנוב נבחנו על מסכת פסחים בהיכל ישיבת טשכנוב המעטירה נערכה מעמד חלוקת פרסים לעשרות הבחורים שנבחנו בפני גדולי הדיינים על כל מסכת פסחים • במרכז המעמד הופיע הרה"צ רבי דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, לצד גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים רמי מעלה • הצלם א.פ.ק. מבוגרי הישיבה מגיש גלריה מרהיבה (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:02