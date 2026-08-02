בלי ספרים ובעל פה | כך בחן גאב"ד זוועהיל את בחורי החמד על מאות דפי גמרא
עם סיום הזמן בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק שבראשות הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, נערך מעמד כבוד התורה | את המשא המרכזי נשא הגה"צ גאב"ד זוועהיל אשר בחן לפני כן את הבחורים במבחן פומבי על מאות דפי גמרא בעל פה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
עם סיום הזמן בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק שבראשות הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, נערך מעמד כבוד התורה | את המשא המרכזי נשא הגה"צ גאב"ד זוועהיל אשר בחן לפני כן את הבחורים במבחן פומבי על מאות דפי גמרא בעל פה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, הגיע השבוע לתפילת שחרית בנץ החמה בציון הרשב"י במירון, לאחר תפילה בקברות הצדיקים שנמשך לאורך הלילה | לאחר התפילה התארח במקום הנופש של הפוסק הגאון רבי בנימין חותה, שם שוחח בדברי תורה והתייחס לסוד ההצלחה של ארצות-הברית | צפו בתיעוד הנדיר (חרדים)
קודם כל, אחותו. היא בת שמונה עשרה, ובעוד שנתיים ניגשים לשידוכים, וכולנו יודעים איך זה עובד. שואלים איפה לומד האח. וכשעונים את השם של המוסד השני, הזה שנותן מקצוע, יש שתיקה קטנה בטלפון. שתיקה קטנה בטלפון שווה שנתיים של חיפושים (חרדים)
בעוד אני מתלבט כיצד להציג את התשובה הטעונה, נזכרתי בדבריו של אחד מחבריי הטובים שהתחתן זה מכבר: "כלל גדול בשידוכים: בפגישה הראשונה לא נכנסים לעולם לנושאים לא נעימים שיגרמו לשניכם אי נוחות" | בחור ישיבה משתף את סיפורו (שידוכים)
עם סיום ה'זמן', נערך מעמד 'כבוד התורה' למצטייני הישיבה לצעירים 'תורת אברהם' שומרי אמונים בשילוב סיום מסכת פסחים | יצוין כי הישיבה הוקמה לפני כעשור בבני ברק תחת נשיאותו של האדמו"ר בעל ה'תפארת אהרן' זצ"ל, וממשיכה כיום לשגשג תחת נשיאותו של האדמו"ר | את המעמד פיאר האדמו"ר שנשא את המשא המרכזי, לצד עוד רבנים חשובים | בסיום המעמד העניק האדמו"ר תעודות הוקרה ופרסים למצטיינים (חסידים)
כמיטב המסורת שנשמרת קרוב למאה שנה, תלמידי ישיבת 'פורת יוסף' בגאולה המשיכו את הלימוד שבוע נוסף לאחר שאר הישיבות • תלמידי שיעור ג' עלו לציון שמואל הנביא למעמד 'הדרן עלך' חגיגי, וקיבלו את ברכת ראש הישיבה הגר"א טופיק שהתרגש מהמעמד המרומם (עולם הישיבות)
מעמד 'הדרן עלך' מרומם התקיים בישיבת 'לבב חכמה' בירושלים | חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז בחן את התלמידים במשך שעה ארוכה והתבטא בהתרגשות עצומה: "מכאן יצאו גדולי הדור הבא ובזכותם נינצל" | הורי התלמידים והרבנים פרצו בריקודים לכבודה של תורה | צפו (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת 'נזר התלמוד' בביתר עילית, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי יעקב כהן, נערך מעמד מרומם של סיום מסכת קידושין לרגל סיומו של זמן הקיץ בהיכלי התורה | במעמד השתתפו חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סאלים והגאון רבי יהודה כהן, לצד רבה של העיר ביתר עילית הגאון רבי יצחק מועלם, אשר נשאו דברי חיזוק וברכה לבני הישיבה היקרים (עולם הישיבות)
אמש (מוצ"ש) התקיים מעמד 'יומא טבא לרבנן' - סיום מסכת בבא קמא וחלוקת פרסים למצטייני ישיבת 'מאור התורה' קוידינוב | את המעמד פיארו בהופעתם האדמו"ר מקוידינוב והגאון רבי דוד פיינשטיין, ראש ישיבת 'בית יהודה' | בסיום המעמד פצח האדמו"ר בריקוד קודש מרומם לכבודה של תורה • צפו (עולם הישיבות)
מעמד מרשים במיוחד נערך לתלמידי הישיבה לצעירים 'אמרי חיים' בקרית ויז'ניץ בני ברק, אשר עמדו בכור המבחן הפומבי על כל מסכת בבא קמא | את הבחורים בחנו האדמו"ר משבט הלוי והגאון רבי אברהם ישעיהו שפירא, רב ביהמ"ד 'נחלת דוד', אשר במשך כשעתיים אתגרו את התלמידים על כל הקיפיה של המסכת והפליאו את ידיעותיהם המקיפות | מחזה מעניין במיוחד נרשם כשהרב שפירא הקים את נכד האדמו"ר לבחינה בעל פה לעיני כל תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)
בשיחת התעוררות השבוע תקף הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים בחריפות רבה את הוויכוחים של צעירי החרדים עם בני הציבור הסרוג, והזהיר כי מדובר בסכנה רוחנית חמורה ומוחלטת בגלל הפירצה בחומות | בדבריו גם מתח ביקורת לכך שבונים חומות מסביב לציבור ונרדמים (חרדים)
שנתיים אחר כך השיעור התרוקן כמעט לחלוטין. רגליי כאבו מלרקוד בחתונות, ומוחי היה אטום כל פעם שאיחלו לי בתמימות "בקרוב אצלך". הרקורד שלי כלל עד אז שתי פגישות בלבד, שהסתיימו באקורד צורם של דחייה | סיפורו של בן ישיבה (שידוכים)
השבוע האחרון בישיבת "צעירים ירושלים" היה סוער במיוחד: בעוד בישיבת רבות שוררת אווירה של "סוף זמן" עם כל המשתמע מכך, הישיבה לצעירים שברה את המוסכמות ויצרה אירוע תקדימי שלא היה כמותו; עשרות בחורים נבחנו במבחן פומבי על כל מסכת בבא בתרא – כ-קע"ו דפים (!) על ידי הרב דניאל וולפסון, מגדולי ראשי הישיבות.
ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש מסר שיחת חיזוק מיוחדת לבחורים העולים לישיבות גדולות: "לא לזלזל בשום רגע, ללכת לישון בזמן, לקום בזמן, לא לבטל תורה. תדעו רבותי, שאתם נכנסים לישיבה גדולה, זה פנים חדשות באו לכאן, אתם בחורים אחרים לגמרי" | ראש הישיבה אף הביא הדרכות ממורו ורבו מרן הגר"א קוטלר וכן התייחס לרדיפה הקשה נגד עולם התורה | צפו (חרדים)
במלאות עשור להסתלקותו של הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר ברכפלד, התקיימה אמש (שני) בהיכל ישיבתו המעטירה במודיעין עילית עצרת הספד והתעוררות לזכרו | במהלך העצרת נשא דברים הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפו"ש, בדבריו עמד על דמותו הרוחנית והנשגבת של ראש הישיבה הנערץ זצ"ל, שהעמיד תלמידים הרבה, והנחיל לדורות של אברכים ובחורים מסילה ישרה של עמלה של תורה (עולם הישיבות)
בראיון מרתק ליוסי סרגובסקי, ראש ישיבת "משך חכמה" הרב יעבץ מציג את הנוסחה שמשגעת את עולם הרישום: מסלול לבחורי עילית חרדים המשלב לימוד תורני ברמה הגבוהה ביותר, שירות קרבי מובחר ותואר אקדמי יוקרתי – בדרך לבניית הדור הבא של בני התורה העובדים בישראל.
המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, הגיע אמש (ראשון) למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'רנה של תורה' בכרמיאל, וזאת לרגל תוכנית החזרות המקיפה המתקיימת בישיבה מדי סוף זמן | לאחר השיחה עברו הבחורים להתברך | רגע מיוחד נרשם בעת יציאתו של המשפיע מהיכל הישיבה, הבחורים הנרגשים נעמדו בשתי שורות משני צידי הדרך, כשהם מלווים את רכבו ברוב כבוד המזכיר מעמדי קבלת פנים לאדמו"רים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
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