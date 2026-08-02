בסיום הזמן בלי ספרים ובעל פה | כך בחן גאב"ד זוועהיל את בחורי החמד על מאות דפי גמרא עם סיום הזמן בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק שבראשות הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, נערך מעמד כבוד התורה | את המשא המרכזי נשא הגה"צ גאב"ד זוועהיל אשר בחן לפני כן את הבחורים במבחן פומבי על מאות דפי גמרא בעל פה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:36