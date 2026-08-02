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בלי ספרים ובעל פה | כך בחן גאב"ד זוועהיל את בחורי החמד על מאות דפי גמרא

עם סיום הזמן בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק שבראשות הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, נערך מעמד כבוד התורה | את המשא המרכזי נשא הגה"צ גאב"ד זוועהיל אשר בחן לפני כן את הבחורים במבחן פומבי על מאות דפי גמרא בעל פה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

גאב"ד זוועהיל במעמד כבוד התורה בישיבת מהרי"ט
גאב"ד זוועהיל במעמד כבוד התורה בישיבת מהרי"ט| צילום: צילום: משה קינן
גאב"ד זוועהיל במעמד כבוד התורה בישיבת מהרי"ט (צילום: משה קינן)
גאב"ד זוועהיל במעמד כבוד התורה בישיבת מהרי"ט (צילום: משה קינן)
גאב"ד זוועהיל במעמד כבוד התורה בישיבת מהרי"ט (צילום: משה קינן)
גאב"ד זוועהיל במעמד כבוד התורה בישיבת מהרי"ט (צילום: משה קינן)
גאב"ד זוועהיל במעמד כבוד התורה בישיבת מהרי"ט (צילום: משה קינן)
גאב"ד זוועהיל במעמד כבוד התורה בישיבת מהרי"ט (צילום: משה קינן)

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מעמד כבוד התורהרבי חיים צבי מייזלישגאב"ד זוועהיל

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