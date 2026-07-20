ראש הישיבה ששולח את תלמידיו לחזית ולתואר אקדמי

הישיבה החדשה שלא מפחדת לחלום על בחור חרדי שהוא גם תלמיד חכם וגם לוחם קרבי - צילום: כיכר השבת הישיבה החדשה שלא מפחדת לחלום על בחור חרדי שהוא גם תלמיד חכם וגם לוחם קרבי | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 25:41

לא "פתרון בדיעבד" – מסלול לכתחילה לאליטה

"יש מוסדות שבאים לתת פתרון לבחורים שקשה להם", מסביר ראש הישיבה, הרב יעבץ, בשיחה פתוחה עם יוסי סרגובסקי. "אנחנו לא שם. הנוסחה שלנו פונה לבחורים מהטופ הלימודי, שרוצים לאתגר את עצמם ולעשות הכל במקסימום לשם שמיים. אנחנו בונים את ה'בעלבוס' של המחר – יהודי שקוע בלימוד, ירא שמיים, שהבית שלו הוא בית של תורה, אבל הוא גם איש עבודה ומגן על עמו". הרב יעבץ מדגיש כי המודל הזה אינו המצאה חדשה, אלא דרך חיים יהודית בת אלפי שנים, שחיה ונושמת בהצלחה עצומה גם היום בקהילות המיינסטרים החרדיות בארה"ב: "מה שחז"ל והרמב"ם הורו לנו, ומה שעובד בנר ישראל או בחיים ברלין, חייב לעבוד גם בארץ הקודש". תעודת הזהות של המסלול: איך זה עובד? כמו אדמו"ר | כך קידמו בחורי כרמיאל את רבי אלימלך חיים רוזנבוים | 14:01 "באתי לעשות עבודות בנייה": התירוץ ההזוי של הפורץ שתפסו הבחורים בישיבה חזקי שטרן | 12:35 התוכנית מיועדת לבחורים בגילאי 17–20 (בוגרי ישיבות קטנות או תיכוניות חרדיות) ונפרסת על פני 5 שנים מקיפות: שנה א': צלילה לעומק התורה והאקדמיה: סדר בוקר וצהריים על מלא (משחרית ועד 16:30) ברמה ישיבתית חרדית מובהקת. החל מ-16:30 משתלבים לימודי תואר ראשון יוקרתי מטעם הקריה האקדמית אונו (במסלולים מבוקשים: משפטים, רואי חשבון, מערכות מידע וניהול).

סדר בוקר וצהריים על מלא (משחרית ועד 16:30) ברמה ישיבתית חרדית מובהקת. החל מ-16:30 משתלבים לימודי תואר ראשון יוקרתי מטעם (במסלולים מבוקשים: משפטים, רואי חשבון, מערכות מידע וניהול). שנים ב'-ג': לוחמים בחזית: שירות קרבי מלא של 24 חודשים ב חטיבת חשמונאים – חטיבה חרדית מוגנת ושמורה, בליווי צמוד ומעטפת ישיבתית מלאה של ראשי הישיבה לאורך כל השירות.

שירות קרבי מלא של 24 חודשים ב – חטיבה חרדית מוגנת ושמורה, בליווי צמוד ומעטפת ישיבתית מלאה של ראשי הישיבה לאורך כל השירות. שנים ד'-ה': חזרה לבית המדרש והשלמת התואר: חזרה לישיבה לשנתיים נוספות של סגירת מעגל תורני, בחינות בהלכה והשלמת התואר האקדמי. סטריליות רוחנית ותנאי VIP: הלימודים והמגורים מתקיימים במתחם נפרד, מבודד וסטרילי לחלוטין באזור אור יהודה/קרית אונו (מחוץ לקמפוס הרגיל), בדירות יוקרה חדשות ובסביבה שמורה ומבוקרת (כולל סינון דיגיטלי הדוק ובלעדי מטעם חטיבת חשמונאים).

המימון? מסובסד ב-100%

כן, קראתם נכון. הלימודים, התואר האקדמי, המגורים והמעטפת כולה מסובסדים באופן מלא על ידי קרן ייעודית. התשלום היחיד הנדרש הוא דמי רצינות ורישום חד-פעמיים על סך 350 ש"ח בלבד. בשלב השירות הצבאי הבחורים אף מקבלים משכורת צבאית, כך שהם יכולים להתנהל ללא שום נטל כלכלי על ההורים.

הרישום בעיצומו – המקומות האחרונים נתפסים!

הישיבה פותחת את שעריה ב-ג' באלול הקרוב, והביקוש בשיאו. כדי לשמור על איכות והשקעה אישית, מחזור א' מוגבל ל-50 בחורים בלבד. חצי מהמקומות כבר מאוישים, והסינון קפדני (כולל ראיון אישי, שיחה בלימוד עם ראש הישיבה, והתאמה מול נציגי האקדמיה ומיטב).

אם אתה (או הבן שלך) מחפש לא להתפשר על יראת השמיים שלך, לקבל את הכלים הטובים ביותר להצלחה בחיים ולהיות חלק מהישיבה שתוביל את הדור הבא – צור קשר.

מספר המקומות מוגבל בהחלט!