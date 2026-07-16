הבחורים הופתעו; הרה"צ הופיע לביקור פתע בהיכל הישיבה

מאות בחורי ישיבת בעלזא המעטירה בביתר עילית הופתעו אמש, כאשר אל היכל הישיבה הופיע בפתע פתאום הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר מבעלזא.

הרה"צ הופיע לביקור פתע ללא כל הודעה מוקדמת. הרה"צ, הנושא על כתפיו את עול החינוך והנהגת המוסדות של החסידות, עוקב כידוע מקרוב ובאופן עקבי אחר התפתחותם של מוסדות התורה והחינוך של בעלזא בכל קצווי תבל. אמש, החליט להגיע באופן בלתי צפוי לביתר עילית כדי לחזות מקרוב בשקידתם של הבחורים ובאיכות הסדרים בישיבה.