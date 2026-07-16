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ללא הודעה מוקדמת

הבחורים הופתעו; הרה"צ הופיע לביקור פתע בהיכל הישיבה

בחורי ישיבת בעלזא המעטירה בביתר עילית שהיו שקועים בלימוד התורה הקדושה בהיכל הישיבה, הופתעו באחת כאשר בהיכל הופיע בפתע פתאום הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר • הרה"צ סייר בין השורות, שוחח בלימוד עם הבחורים הנרגשים והרחיב בשיחה ממושכת עם הצוות הרוחני • כל הפרטים (עולם הישיבות)

הרה"צ מבעלזא בביקור בישיבה בביתר (צילום: באדיבות המצלם)

מאות בחורי ישיבת בעלזא המעטירה בביתר עילית הופתעו אמש, כאשר אל היכל הישיבה הופיע בפתע פתאום הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר מבעלזא.

הרה"צ הופיע לביקור פתע ללא כל הודעה מוקדמת. הרה"צ, הנושא על כתפיו את עול החינוך והנהגת המוסדות של החסידות, עוקב כידוע מקרוב ובאופן עקבי אחר התפתחותם של מוסדות התורה והחינוך של בעלזא בכל קצווי תבל. אמש, החליט להגיע באופן בלתי צפוי לביתר עילית כדי לחזות מקרוב בשקידתם של הבחורים ובאיכות הסדרים בישיבה.

הרה"צ מבעלזא בביקור בישיבה בביתר (צילום: באדיבות המצלם)

הרה"צ סייר במשך דקות ארוכות בין שורות הבחורים הנרגשים, נעצר ליד מספר שולחנות ואף פלפל עמם ארוכות בלימוד בסוגיות הנלמדות בישיבה, כשהוא מביע קורת רוח מרובה מרמת הבקיאות והעיון של הלומדים.

לאחר הסיור בהיכל, הרחיב הרה"צ בשיחה ממושכת ופרטנית עם חברי הצוות הרוחני וראשי הישיבה. במהלך השיחה שמע סקירה מורחבת על מצבם הרוחני והגשמי של הבחורים, והרחיב עמם על דרכי החינוך והמשך ביצור חומות הישיבה.

ביתר עיליתביקור פתעהרב אהרן מרדכי רוקחישיבת בעלזא

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