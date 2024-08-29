בחורי ישיבת בעלזא המעטירה בביתר עילית שהיו שקועים בלימוד התורה הקדושה בהיכל הישיבה, הופתעו באחת כאשר בהיכל הופיע בפתע פתאום הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר • הרה"צ סייר בין השורות, שוחח בלימוד עם הבחורים הנרגשים והרחיב בשיחה ממושכת עם הצוות הרוחני • כל הפרטים (עולם הישיבות)
תיעודים בלעדיים מהביצוע המרגש לשיר שכתב ראש הישיבה והולחן ע"י הלל פלאי | האירוע הביזארי שהתרחש בישיבה והוקרן במהלך תוכנית הקעמפ של קמניץ | הטרנד של בחורי הישיבות במהלך הקעמפים | מכתב הרבנים נגד ישיבת בעלזא - נורוק | ההספד של המנהיג הליטאי למנהיג הספרדי (מעייריב)
בתשובה חריפה של הפוסק החסידי נגד הצבת אנטנות סלולריות בגג הישיבה בשכונת קרית הרצוג הוא כותב: "אין זכות להעמיד אנטנה בעל כרחם של המתגוררים בטווח-סיכון" | רב השכונה הגרי"א שוורץ: "טענת מנהל הישיבה, שהביא מודד מוסמך, אבל התברר שהקרינה באזור נמוכה מהתקן לקרינה מסוכנת (חדשות, חרדים)
אלפים נהרו אמש (מוצאי תשעה באב) לרחבת הכותל המערבי עד השעות הקטנות של הלילה, בראשות אדמו"רים רבנים וראשי ישיבות ומאות תלמידי ישיבות, למעמד קידוש לבנה ברוב עם | תיעוד משירת בחורי ישיבת באבוב מבת ים, וכן בחורי ישיבת בעלזא אשר הסבו יחדיו לשירת שירי רגש והתרפקות של נחמה וגאולה, כשאלפים מצטרפים לשירה המרגשת (חרדים)
בעצומה שיזמו ב"מטה המאבק באנטנות" נכתב כי "דיירי הרחובות הסמוכים לישיבה כבר מדווחים על תסמינים קשים, בהם: עייפות, סחרחורות, כאבי ראש, ותסמינים נוספים" | בישיבה טוענים: "רמת הקרינה היא ברף הנמוך ביותר של התקן המותר לפי חוק" • כל הפרטים (חרדים)