מחזה מרהיב חזו השבוע כל אלו שנקלעו אל היכל ישיבת מיר המעטירה בעיה"ק ירושלים, למרות חסרונו המורגש של מגיד השיעור הנודע, הגאון רבי אשר אריאלי, עולם התורה של מיר אינו עוצר מלכת. הגר"א אריאלי יושב בימים אלו שבעה בבני ברק על פטירת אחותו, האישה החשובה מרת מרים שטרן ע"ה, אשת יבלחט"א הרה"ג רבי דוד אשר שטרן.

בעקבות ימי האבל, הפסיק הגר"א אריאלי את מסירת שיעוריו היומיים, אך עוד לפני שיצא לבני ברק, דאג להשאיר הנחיות ברורות כיצד לשמור על ביצורו של היכל התורה.

על פי הוראתו המפורשת של הגר"א אריאלי, ובתיאום מלא עם ראש הישיבה, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, תלמידי השיעור המשיכו לשקוד על תלמודם בדיוק במקום שבו הם אוחזים במסכת פסחים. הגר"א אריאלי מעורב לפרטי פרטים ומעדכן מדי יום את ההספק היומי הנדרש מהלומדים.

בנוסף, בסיומו של כל סדר – בדיוק בזמן שבו היה אמור להישמע קולו של מגיד השיעור התכנסו מאות התלמידים בכל פינות היכל בית המדרש כדי לשמוע "חבורות" מיוחדות. את השיעורים הללו מסרו ראשי הקבוצות והשואלים ומשיבים של הישיבה, המעמידים את הדברים על פי דרכו הייחודית והיסודות העמוקים שהגר"א אריאלי הנחיל להם לאורך השנים.

בהתאם להנהגתו המפורסמת של הגר"א אריאלי במידת "הצנע לכת", ועל מנת למנוע ביטול תורה המוני של הבחורים הנמצאים בעיצומו של זמן הלימודים, ביקש הרב מתלמידיו שלא להטריח את עצמם ולעלות לנחמו בבני ברק במהלך ימות החול.

כדי לאפשר לתלמידים הרבים לקיים את מצוות ניחום אבלים מבלי לפגוע בסדרי הישיבה, הוחלט על צעד יוצא דופן: היום, יום שישי, יגיע הגר"א אריאלי לירושלים למשך מספר שעות כדי לקבל את תנחומי התלמידים, ומיד לאחר מכן ישוב לבני ברק לקראת שבת המלכה.

ל"כיכר השבת" נודע כי ביום ראשון הקרוב, עם קימתו של הגר"א אריאלי מימי השבעה, הוא צפוי לשוב למסור את שיעוריו כסדרם, מהנקודה המדויקת שבה אוחזים הלומדים בהיכל בית המדרש.

בנוסף, בשל החסר שנוצר בשבוע האחרון, מסתמן כי הרב ימסור שיעורים נוספים במהלך ימי בין הזמנים הקרובים כדי להשלים את החומר וההספק השבועי. מדובר בתוספת משמעותית, שכן הגר"א אריאלי נוהג בכל שנה למסור שיעורים במשך שבוע אחד בימי בין הזמנים, והשנה ככל הנראה יוארך הזמן על מנת להרוות את צימאונם של כלל התלמידים.