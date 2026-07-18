כיכר השבת
קווים אדומים נחצו

אירוע דריסה בישיבה הליטאית: תלמיד אחד פונה - חברו טופל בזירה

הדרמה בישיבה נמשכת גם בשעות אלו. לטענת תלמידי הישיבה - מספר נערים מיידים אבנים לעבר בחורים, מספר נפגעים במקום | כיכר השבת עם כל הפרטים (חרדים, עולם הישיבות)

9תגובות
ישיבת תורה בתפארתה (צילום: ארכיון כיכר השבת)

פרסום ראשון: תלמיד ישיבת 'תורה בתפארתה' נדרס בליל שבת במהלך מחאות נגד חילולי השבת בכניסה לאלעד. לדברי תלמידים בישיבה ששוחחו עם 'כיכר השבת', בשבועות האחרונים החלה תופעת חילולי שבת בליל שבת מצד נערי שוליים.

בשל מיקומה האסטרטגי של הישיבה בכניסה לעיר, הישיבה סובלת מחילולי השבת, שכן אותם צעירים מחנים את רכבם סמוך לישיבה בשל חששם מנסיעות בתוך העיר החרדית.

בשבועות האחרונים, יצאו תל מידי הישיבה כדי למנוע בגופם את חילול קדושת השבת והתפתחו עימותים נקודתיים בין מספר נערי שוליים לבין תלמידי הישיבה ותושבים נוספים שהצטרפו למחאות השבת.

אלא שהשבת נחצו קווים אדומים: אחד הנערים המתגורר בסמיכות ממש לישיבה, פתח בנביעה לכיוונם של התלמידים ודרס 2 מהם. אחד מהם פונה באמבולנס בעיצומה של השבת.

האירוע המקומם הסעיר את תלמידי הישיבה, והערב, מוצ"ש התחדשו העימותים בין תלמידי הישיבה לבין מספר נערי שולים שהחלו ליידות אבנים לכיוון הבחורים. לטענת תלמידי הישיבה - ישנם מספר נפגעים במקום. כוחות משטרה הוזעקו לזירה.

אלעדחילול שבתנערי שולייםישיבת תורה בתפארתהמחאות חרדים

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5
אל תופתעו שהמשטרה תאשים את תלמידי הישיבה
שרוו
בטח ההורים שלהם ממש גאים בהם... ושמחים ששלחו אותם לישיבה הזו, שסמכו עליה לחנך אותם ולשמור עליהם
רק לא ג ושס
הבנת הנקרא, הם לא מהישיבה הזאת...
אני
4
הבחורים שנפגעו על כבוד השבת - שכרם הרבה מאד!!!!!!!! מהרסיך ומחרביך ממך יצאו... שיצאו מאיתנו והלוואי- שייתמו חטאים ולא חוטאים... הלוואי שירחמו עליהם משמים ויערו עליהם רוח טהרה ויחזרו בתשובה חיים אומללים של נוער שוליים....
שרית
לא נוער שוליים מסורתיים שבאו לבקר את המשפחה שלהם בערב שבת והחנו מחוץ לעיר לא עניינם תודה
אאאא
3
בוטבול ראש העיר, מוזמן לטפל בחילולי השבת. אתה הראש? אתה אחראי
ריקי
והוא מוזמן לטפל גם בעוד כמה דברים בסיסיים שחובה בכל עיר....ומשום מה בעירנו הם מוזנחים...
אלעדי
2
מפרשת השבוע: הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. רשי: כשם שמצוה לאמר דבר המשמע כך מצוה שלא לאמר דבר שאינו נשמע. רבי עקיבא: תמא אני האם יש בדור מישהו היודע להוכיח. מה שבטוח זאת לא תוכחה וזה בעיקר חילול ה'
פלוני
1
האם זה בהכוונת ראשי הישיבה? מי שמם לטפל בבעיה הזו??
מי שלח אותם למחות?

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