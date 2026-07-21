הגרמ"ה הירש ( צילום: גדולי הדור )

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, נשא נאום תקיף ומחזק לבחורי ישיבות ונתן הדרכה חינוכית לבחורים העולים לישיבות גדולות.

את הדברים נשא ראש הישיבה כאמור בכנס הדרכה מיוחד שנערך לבחורים מישיבות גדולות שיעלו בעזרת השם בשנה הבאה לישיבות גדולות, במעמד השתתפו גם ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן ועוד ראשי ישיבות ואנשי חינוך. "כיכר השבת" עם התמלול המלא של ראש הישיבה. הנאום המלא

דבריו המלאים של ראש הישיבה | צפו - צילום: גדולי הדור דבריו המלאים של ראש הישיבה | צפו | צילום: צילום: גדולי הדור 10 10 0:00 / 22:42

"ברשות ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, ברשות בן שמעון, ברשות כל המנהלים וראשי הישיבות של הישיבות קטנות שנמצאים פה, מורי ורבותי, אנחנו למעשה, אתם נכנסים, למצב שנוכל לומר הכי חשוב בחיים שלכם, הזמן שעולים מישיבה קטנה לישיבה גדולה, זה הזמן של היסוד - שאתם בונים את היסוד.

היסוד רוחני, לגבי כל החיים שלכם, ההתמדה של הישיבה גדולה, זה היסוד של ההתמדה של כל החיים, התפילה, המידות טובות, הדקדוק הלכה, כמה שאתה תעלה ותעלה בדברים אלו, זה יהיה היסוד של כל החיים שלכם, לכן צריכים לדעת שכיוון, שהתכלית החיים של כולנו זה לידבק בקדוש ברוך הוא, והדרך הזו היא על ידי תלמוד תורה ואופן של תלמוד תורה, ומה שיותר תלמוד תורה בכמות ובאיכות יש יותר דביקות, וזו התכלית שלנו.

זה מתחיל עכשיו, ועל פי מה שאתם תעשו בישיבה גדולה, זה היסוד של כל החיים, לכן צריכים להיזהר מאוד, לא לזלזל בשום רגע, להשתמש בזמן של הישיבה גדולה, כל הזמן, ללכת לישון בזמן, לקום בזמן, לא לבטל תורה, זה היסוד הפשוט.

והדבר הראשון, רציתי להגיד כמה נקודות קטנות, יש יצר הרע חדש, עד עכשיו הייתם בישיבה קטנה, הייתם תחת שליטה של הישיבה קטנה, של המשגיח בישיבה, רובכם היו גרים בבית שלכם, תחת השליטה של ההורים ועכשיו זה שחרור, אתה בישיבה גדולה, בלילה אף אחד לא יודע מה אתם עושים, אתם משוחררים.

עצם הדבר שבן אדם מרגיש משוחרר, זה עצמו סיבה היצר הרע יכול לתפוס את בן אדם, זה דבר ידוע, אתן לך סיפור קטן, היה פעם בחור, בחור חסידי, שבא כבחור חזק מאוד מאוד, אמת'ע חסידישע בחור, ותפסתי אותו שהולך לקלנוע, בא מאמריקה, ותפסתי אותו שהולך לקולנוע, איך שהוא הרגשתי שאני יכול להקל עליו, השארתי אותו בישיבה והתחיל ללמוד.

כיום הוא הוא מחנך גדול מאוד מאוד, שאלתי אותו, איך, איך בחור כמוך, עשית דבר כזה, כשהיית בחור, הוא אמר, באתי לארץ ישראל, בלי כל המצב שלי, הרגשתי משוחרר, לכן עשיתי דבר כזה, זהו רבותי. שחרור, זה יצר הרע, חשוב שתדעו מזה, ותתגברו על זה.

היצר הרע השני שיש, זו ההרגשה שאני חכם, כבר בחור, בישיבה גדולה, אה, אני יכול להחליט מה טוב לי. אני לא צריך לשמוע מה אומרים לי הראש ישיבה או המשגיח, אני מבין, זו טעות גדולה, למעשה אתם עדיין לא מבינים, אתם צריכים לשמוע לכללים של המשגיח וראשי הישיבות של הישיבה גדולה, ולא לחשוב שאתם יותר חכמים, זה שני יצר הרע'ס חדשים שאתם צריכים לגבר עליהם.

הנקודה השלישית, יש בחור הוא נכנס לישיבה גדולה, אז הוא חושב אני הסוג לא מהמתמידים, אני הסוג לא מהצדיקים, בבין אדם לחבירו אני הסוג שאני אומר לשני כמו שהוא, אני לא עושה חוכמות, אני אומר דוגרי, אני איש דוגרי.

תדעו רבותי, שאתם נכנסים לישיבה גדולה, זה פנים חדשות באו לכאן, אתם בחורים אחרים לגמרי, לא רק שאם בגיל יותר מבוגר, אלא שאתם ישיבה גדולה'ניקים, משהו אחר לגמרי, חפצא אחר, תשכחו מכל החולשות שהיה לכם בישיבה קטנה, ולא לחשוב אוי, אני סוג כזה, סוג כזה, סוג כזה, אין דבר כזה, פנים חדשות באו לכאן, זו הנקודה.

תשכחו מהחולשות, דברים שעשיתם בישיבה קטנה, ולחשוב, זה אני, זה לא, אתה משהו חדש, ותעשו מה שצריכים לעשות. אתם משהו חדש. אתם ישיבה גדולה בחורים. ותעשו מה שבחורי ישיבה גדולה צריך לעשות, גם בחורים טובים מאוד, זה לא רק בבחורים שהיו לא כל כך טוב שלהם אני אומר להם אל תגיד אני הייתי בינוני בישיבה קטנה אז גם בישיב"ג, לא!! לא!! אולי היית בינוני בישיבה קטנה, אבל בישיבה גדולה אתה מצוין, פנים חדשות.

ועכשיו אני מדבר לבחורים מצוינים, חושבים, הייתי מצוין, אז זה הולך הלאה, הייתי מצוין בשיעור א' ובשיעור ב' ובשיעור ג' ובודאי עכשיו בשיעור ד גם אהיה מצוין, ישיבה גדולה זה לא שיעור ד', זה משהוא אחר, אתה היה מספר אחד או 2 בישיבה קטנה שלך, אתה בא לישיבה גדולה, יש מכל כל מיני ישיבות, יכול להיות בחורים יותר טוב ממך אז תדעו מזה, שני דברים אני אומר לכם, א - הקושי של הלימוד של ישיבה גדולה זה לא שיעור ד', זה משהו אחר, וגם מי שבא לו בקלות הלימוד בישיבה קטנה פה צריך ללמוד בהתמדה גדולה אף על פי שיהיה הרבה יותר קשה.

והדבר השני, היו בחורים, אני זוכר ציור, בא בחור מישיבה קטנה, בחור מצוין, ובישיבה גדולה הוא ממש לא עשה כלום, אחרי בירורים, מה היה, הוא היה רגיל להיות מספר אחד, הוא נכנס לישיבה גדולה, הוא היה בתוך השיעור מספר חמש, אז זה הרס אותו, הוא לא לא היה יכול לחיות עם ההרגשה שאני לא מספר אחד.

הבחור צריך לדעת, א' שבישיבה גדולה אפילו למצויונים זה לימוד, שהוא יותר יותר קשה וצריכים לקחת את עצמך בידיים לעשות יותר ממה שאתה רגיל, ב' - לאו דוקא שאתה צריך להיות באותו רמה בשיעור כמו שהיה, ואל תתפעל מזה, תעשה מה שאתה - ותצליח, זה הפנים חדשות באול לכאן, ארבע, לא רק פני חדשות באו לכאן לגבי החולשות שלו, לגבי הרמה של לימוד, בחור צריך להיכנס לישיבה גדולה, עם שאיפות גדולות מאוד מאוד, כל אחד צריך להיכנס עם שאיפה לדעת כל התורה כולה.

כל התורה כולה זו השאיפה של כל בחור ובחור, בשאיפה לדעת לדעת הלכה במאה אחוז, לקיים כל מצווה כמו שצריך, שיהיה הבין אדם לחבירו במאה אחוז, זה צריך להיות השאיפה, בישיבה גדולה צריך שאיפות, כל אחד צריך השאיפה הכי גדולה צריך לקחת, אבל לפעמים בחור חושב, יש שני מעכבים שהבחור לא מקבל על עצמו, להיות מתמיד עצום, למה הבחור לא מקבל זאת על עצמו?

דבר אחד, אומר החופץ חיים, היצר הרע אומר לו: מי אתה, אתה בחור שלמדת יפה מאוד בישיבה קטנה, זה יפה, אבל אתה לא שייך להיות מהגדולים, מה אתה צריך להיות מהגדולים, ללמוד בעצמו, גדולה, גדולה, גדולה, אומר החפץ חיים, זה יצר הרע, שאדם רוצה לעשות דבר גודל ודוהר טוב בא היצר הרע, ומכניס לו הרגש שהוא לא טוב, והוא חושב זה לא בשבילי, זה בשביל צדיקים, בשביל עילוים, לא בשבילי, זה יצר הרע, כל אחד ואחד מותר לקחת על עצמו דברים הכי גדולים, ולא לחשוב זה לא מתאים בשבילי, זה חלק מהפנים חדשות באו לכאן, אני יכול להיות מתמיד גדול מאוד מאוד, מדקדק במצוות גדול מאוד מאוד, להתפלל כמו שצריך, אף על פי שעד עכשיו לא היה כל כך, לעלות ולהתעלות.

הדבר השני אמר מו"ר רבי אהרן זכרונו לברכה, אדם מפחד, קשה לו לקבל על עצמו עול תורה, מפחד, אבל אומר - שזה ידוע, שמי שמקבל עול תורה לבסוף התורה מתוק בשבילו, ואני צריך להוסיף דבר אחד, זה לא הפשט שמייד כל לימוד יהיה מתוק אה! געוואלדיג געשמאק, יש סוגיות שזה באמת קשה, קשה מאוד וצריכים להיות מוכן לזה, סוגיות קשות בהתחלה קשה לתפוס.

אבל בוא ניקח דוגמה, מישהו רואה שמישהו טובע בתוך ים, ואדם קופץ לים להציל אותו, האדם הזה הוא אדם גבוה, גדול מאוד, קשה, והוא גם כן, לוחם קצת, קשה מאוד מאוד להוציא אותו מתוך הים, אין לו שום הנאה מזה, אבל יש הסיפוק, הוא מציל, הוא מציל חיים, אפילו יש סוגיה שזה קשה, אבל יש סיפוק שאתה יודע שאתה עושה הדבר הכי חשוב בחיים שלכם, אתם לומדים תורה, וזה מה שאתם צריכים לדעת, ללמוד תורה בכל הכוח, אפילו זה קשה, בגלל שזה הדבר הכי חשוב לכם.

והנקודה האחרונה, אמרתי שצריכים לנסות לעשות הכי גדול, אבל, צריך שיהיה הכי גדול לפי לפי הכוחות שלך, ולפי הכשרונות שלך, בחור אחד היה ישן חמש וחצי שעות והיה מספיק לו, וישן רק באחד חצי, והיה ער ביום, והיה התמדה ביום, והחבר אומר הוא הוא חמש וחצי שעות, גם אני חמש וחצי שעות הבעיה הוא שהחבר צריך שבע שעות, וכשהוא גם יושן חמש וחצי שעות הוא כל היום חצי ישן, ולמעשה לבסוף הוא נופל לגמרי, ויש בחור אחד שלומד בעמקות גדול ועושה כמה חקיות בדקי דקי דקות, וחבר חושב גם אני ככה, החילוק הוא שהראשון הבין כל הצדדים שאמר, אבל השני רק אומר מילים, עיקר העיון צריך להיות בהירות נפלאה, והוא נופל.

אמנם אמרתי שצריך להיות כל אחד גודל גודל, אבל צריך להיות גדול לפי הכוחות הפיזיים שלך, וגדול לפי כוחות השכליים שלך, וזה המקסימום - כמו שאתה - ולא מישהו אחר, ויש דבר שאומר רבי חיים מוולוז'ין, שצריכים לדעת, שלפעמים בחור נכנס למצב שלא הולך לו, לא הולך לו, אין לו חשק ללמוד, אין לו חשק לרוחניות, אז מה צריך, מה צריכים לעשות בכהאי גוונא, אם נכנסים למצב כזה.

אומר רבי חיים מוולוז'ין, אדם הוא תמיד עולה ויורד, ובעת ירידתו נדמה לו שכל מה שעושה כעת בתורה ובעובדה איננו בלב שלם, כל מה שאני עושה עכשיו זה כלום, ועדיף עכשיו לא ללמוד, עכשיו אני יכול ללכת לעשות מה שבא לי, ומתי שאני ארגיש טוב אז אני אחזור ללמוד, אבל זה לא כך, אומר רבי חיים מוולוז'ין, כי אדם בניקל יכול לעלות למדרגתו אם הוא עוסק אפילו על ידי התרשלות, הכלל הוא, שאם אדם הוא במצב של שלושים אחוז של אפשרות ללמוד, תלמד על שלושים אחוז, ולא להגיד אני בין כך לא מצליח אז לא צריך.

תלמד שלושים ואז תיגע למאה אחוז, ואני גומר, רבותי, שאנחנו כל אחד יודע שיש נגדנו, נגד עולם התורה, יש גזירות, גזירת הגיוס, באים אנשים נגדנו בכל בכל האופנים ששייך, באים נגדנו, צריכים לדעת, הדרך של בני תורה יכול ללחום נגד זה, זה על ידי זה עצמו, של לימוד התורה, דקדוק במצוות, קשר להקדוש ברוך הוא, אם אנחנו קשורים להקב"ה זה יביא לנו את הסייעתא דשמיא, ואז אם עושים ככה ומרגישים אני חי אם הקב"ה, אם אני חי עם היודעי שמך, אני חי עם הרבונו של עולם.

אני חושב מה הרבונו של עולם רוצה כל הזמן, אני לומד בהתמדה רבה, ואני מרגיש שאני קשור להקב"ה, אז שום דבר לא יקרא, שום דבר לא יקרה, אנחנו ננצח אותם לגמרי לגמרי, רק הנקודה הוא שאנחנו צריכים לחיות עם הקב"ה ע"י לימוד התורה בתכלית, על ידי התפילות, על ידי הבן אדם לחבירו, ע"י דקדוק המצוות, לחיות עם הקב"ה, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לגמרי, ואין לך, אין מה לדאוג בכלל, הקדוש ברוך הוא יעזור לכל אחד ואחד, להגיע למדרגות הכי גבוהות בכל חלקי התורה, בכל חלקי התורה של לימוד התורה, הכי גבוהות בדקדוק המצוות, הכי גבוהות במידות, הכי גבוהות בתפילה, הכי גבוהות להיות קרוב אל הקב"ה, וכל אחד יעלה ויעלה ויעלה, ויביא כבוד שמים בעולם שזה יביא את הגאולה השלמה בב"א".