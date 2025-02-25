שישה נרצחו ו־23 נפצעו בפיגוע הירי הקשה בצומת רמות בירושלים | נהג מונית חילץ נוסעת תחת אש | כתב כיכר השבת ארי כהן דיווח מהשטח | הלילה נפל בקרב יריות רב סמל ניב פרץ ז"ל | צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית בעזה ובבנימין | תחזית | תיעוד קיצוני יומי | צפו
עם סיום ימי השובבי"ם, הצלם דוד כהן מגיש גלריה מרהיבה מעבודתו הטמירה של האדמו"ר מתולדות אהרן, ששהה במהלך כל ימי השובבי"ם בעיה"ק טבריה, ועבד את קונו בהתבודדות, באימה וביראה עילאי הרחק משאון העיר, במבנה סמוך לציון התנא רבי מאיר בעל הנס | בְּאוֹרְךָ נִרְאֶה אוֹר (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אהרן שוהה השנה כמידי שנה בימי השובבי"ם בעיה"ק טבריה, פרוש מהבלי העולם הזה, ועובד את קונו בסילודין רחוק מעיני הבריות | הצלם דוד כהן עשה דרכו לטבריה, ותיעד תיעודים מרהיבים בצילו של האדמו"ר (חסידים)
העסקן יוסי דייטש, חבר מועצת העיר ירושלים ומהדמויות הבולטות של השנה החולפת מסכם שנה בראיון מיוחד ל"כיכר השבת": "היהדות החרדית הוכיחה שלא מכניעים אותה באיומים". על ניר ברקת: "יש לנו איתו שותפות טובה", אבל ממהר לעקוץ: "הוא פשוט לא מבין מהי קדושת ירושלים". מרתק (צפו בראיון)
בצל המתיחות בגבול הצפוני, הגיעו בשישי מאות חרדים לקברו של מר בר רב אשי שבגבול הצפון, לתפילה מרגשת במיוחד. צה"ל תדרך: כך תנהגו במידה ותפתח לפתע אש. כתב "כיכר השבת" הצטרף למתפללים, שוחח עם אנשי "יסוד עולם" - המארגנים - ומגיש תיעוד בלעדי (וידאו, גלריות)
אי עמידה בתשלומים למרות עבודה קשה ומפרכת, חובות ויחס משפיל - אלה הם תנאי העבודה בכמה מאפיות הנחשבות למהודרות בתחומן. כתב "כיכר השבת" יצא בעקבותן, ושוחח עם כמה אברכים שנפגעו. וגם: האם המצות הללו כשרות למאכל? (חדשות חרדים)