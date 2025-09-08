"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

שישה נרצחו ו־23 נפצעו בפיגוע הירי הקשה בצומת רמות בירושלים. בין ההרוגים: ר' לוי יצחק פש, הרב יוסף דוד בן 43, יעקב פינטו בן 25, הרב מרדכי שטיינצג בן 79 ("ד"ר מרק"), ישראל מצנר בן 28 ומרת שרה מנדלסון בת 60 הי"ד. שני מחבלים פלסטינים בגיל 20, ללא מעצרים קודמים ואישורי שהייה, פתחו בירי לעבר שני אוטובוסים ותחנת הסעה, ונוטרלו על ידי אברך חרדי ולוחם צה"ל מהחטיבה החרדית חשמונאים.

בזירת האירוע נצפה גם גבורת אזרחים: נהג מונית חילץ נוסעת תחת אש, כשהחלון מעל ראשה התפוצץ מפגיעות הכדורים.

כתב כיכר השבת ארי כהן דיווח מהשטח.

הלילה נפל בקרב יריות רב סמל ניב פרץ ז"ל, בן 29, שוטר ובלש באום אל-פחם, במהלך מבצע לאיתור כלי נשק. מפכ"ל המשטרה ציין כי פרץ פעל בגבורה, והשר לביטחון לאומי הדגיש את תרומתו לביטחון האזרחים.

צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית בעזה ובבנימין, תוך סריקות אחר חשודים שסייעו בפיגוע. בעזה הותקף בניין רב קומות שבו חמאס התקין מטענים, עמדות תצפית ואמצעי איסוף מודיעין.

תחזית מזג האוויר: מחר מעונן חלקית, יום רביעי מעונן עד בהיר.

