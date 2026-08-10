עליזה בלוך ושיראל חוגג ( צילום: Yaakov Lederman/Flash90, מפלגת ישר )

ראש העיר בית שמש לשעבר עליזה בלוך הודיעה היום (שני) על הצטרפותה למפלגה החדשה של פורשי 'הליכוד' גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, והיא צפויה להיכלל ברשימה לכנסת.

בלוך, בת ה-59, כיהנה בראשות העיר בית שמש בין השנים 2018 ל-2024 וקודם לכן ניהלה רשת תיכונים. בשבוע שעבר הכריזו ארדן ואדלשטיין על הקמת המפלגה, אך עד כה המפלגה לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים ואפילו על שמה של המפלגה עדיין לא הוחלט. ארדן, תקף את הליכוד ואמר: "אני נפרד מהבית הפוליטי שבו צמחתי יותר מ-30 שנה. לצערי אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב". סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד יוני גבאי | 15:16 מאז הוכרז על הקמת המפלגה החדשה מתנהלים חילופי האשמות בין הליכוד לבין ארדן ואדלשטיין. ארדן טען כי הוצע לו שריון בליכוד אך הטענה הזו הוכחשה מיד. אתמול, תקפו בליכוד את השניים ומסרו כי "אדלשטיין וארדן הם פייק ימין ממורמרים. הם פועלים לגנוב קולות ולהעבירם לממשלת ההונאה של גוש השמאל בראשות איזנקוט עם יאיר גולן והאחים המוסלמים". במפלגתם של ארדן ואדלשטיין הגיבו לדברים ומסרו כי "מי שגונב את קולות מצביעי הימין הם אלה שמנציחים השתמטות ומפקירים את משפחות הלוחמים והמשרתים". עוד הם הוסיפו כי "חשוב לזכור שארדן ואדלשטיין הם אלה שנלחמו בכל כוחם נגד חרפת העקירה מגוש קטיף, בעוד הנהגת הליכוד הנוכחית דווקא תמכה בה", בעודם עוקצים את נתניהו אך מבלי להזכיר את שמו.

גדי איזנקוט עם שיראל חוגג ( צילום: מפלגת ישר )

בתוך כך במפלגת 'ישר' של גדי איזנקוט הודיעו על הצטרפותו של היזם, איש העסקים והפעיל החברתי שיראל חוגג שיוביל את תוכנית המפלגה ליעילות ממשלתית עבור האזרח.

במפלגה ציינו כי "חוגג, תושב העיר אופקים בה נולד וגדל, מביא עמו ניסיון ניהולי ועסקי של שנים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים בכירים בעולם העסקי בהובלת מערכות גדולות, ניהול והובלת תהליכי צמיחה והתייעלות בחברות ישראליות ובין-לאומיות. בתפקידו האחרון כיהן כמנכ”ל רשת AM:PM.

"מאז ה-7 באוקטובר הפך חוגג לקול בולט בשיח הציבורי. במהלך מתקפת חמאס על כפר עזה, אחותו ד”ר אליי חוגג ובעלה נלחמו על חייהם, נפצעו והצליחו להימלט מהקיבוץ יחד עם בתם התינוקת. מתוך הכאב האישי והמשבר הלאומי, פעל חוגג לקידום לקיחת אחריות, שינוי ותיקון, ובמרכזם המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר אסון ה-7 באוקטובר. כמעט שלוש שנים לאחר האסון הגדול בתולדות המדינה, חקר האמת, בירור האחריות והפקת הלקחים הם תנאי הכרחי לשיקום, לתיקון ולמניעת האסון הבא".

גדי איזנקוט מסר כי "שיראל הוא סמל לאזרחים שקמו ב-7 באוקטובר, לקחו אחריות והחליטו לעשות מעשה כדי להוביל את ישראל לתיקון, הוא קול חד וברור בקריאה לועדת חקירה ממלכתית. שיראל הוא סיפור הצלחה ישראלי ודוגמה ומופת למנהיגות - מנהיג שצמח מהשטח, שמכיר את החברה הישראלית ובעל ניסיון ניהולי, יכולת ביצוע ואמונה גדולה במדינה ובאנשיה.

"ייעול השירות הממשלתי עבור האזרח הוא תנאי הכרחי לשיקום מדינת ישראל ולהחזרת אמון הציבור בממשלה. אמון שנפגע אנושות ב-7 באוקטובר, ועוד לפניו. אחרי שנים של מינויים פוליטיים, החלשת שומרי הסף ופגיעה במקצועיות, אנחנו נחזיר לשירות הציבורי את המצוינות, הממלכתיות והיכולת לבצע. אני שמח ששיראל מצטרף אלינו ויוביל את המשימה החשובה הזו".

שיראל חוגג אמר כי "ה-7 באוקטובר חשף בפני כולנו את עומק הכשל ואת המחיר שאנחנו משלמים כשמערכות המדינה לא מתפקדות, אבל הוא גם הוכיח את העוצמה האדירה שיש בחברה הישראלית ובאנשים שקמים, לוקחים אחריות ופועלים לטובת המדינה.

"החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט ולישר! כי אני מאמין שהגיע הזמן להכניס את אותה רוח של אחריות, מקצועיות ועשייה גם למערכות המדינה. אחרי שנים של הזנחה ותיעדוף צרכים פוליטיים על פני לאומיים, אנחנו צריכים לבנות שירות ציבורי מצוין, מקצועי ונקי משיקולים זרים, שמבין שהאזרח הוא לא הפרעה אלא סיבת קיומו.

"בשבועות הקרובים אציג את התוכנית שאוביל במסגרת “ישר!” - תוכנית שתביא את המצוינות, החדשנות והיזמות הישראלית אל תוך משרדי הממשלה, תשפר את איכות תהליכי קבלת ההחלטות ותסייע לבנות מדינה יעילה, מתקדמת ומשרתת יותר עבור כל אזרח, בכל מקום. כמי שפועל בזירה העסקית והאזרחית, אני מכיר מצוין את הפער בין החלטות שמתקבלות בממשלה ובין מה שיוצא לאזרח בקצה. זה מצב שחייב להשתנות. האזרח חייב להיות במוקד העשייה הממשלתית והחלטות צריכות להפוך למעשים בשטח".