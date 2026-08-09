אסון קשה בימי בין הזמנים: הותר לפרסום כי הילד אלחנן קרני ז״ל, בן 12, תושב מודיעין עילית, הוא הילד שטבע היום (ראשון) למוות בנהר הירדן במהלך נופש משפחתי.

כפי שדווח מוקדם יותר, אלחנן ז״ל נפל מכלי שייט במהלך השיט בנהר הירדן. לאחר שנותק עמו הקשר הוזעקו למקום כוחות משטרה והצלה ונפתחו סריקות נרחבות, שבמהלכן הוא אותר וחולץ מהמים ללא רוח חיים.

אלחנן ז״ל למד בתלמוד תורה ברסלב בשכונת ברכפלד במודיעין עילית, שם עמד לעלות בשנת הלימודים הקרובה לכיתה ח׳. הבשורה הקשה הכתה בהלם את צוות התלמוד תורה ואת חבריו לספסל הלימודים.

מלמדיו וחבריו מספרים על ילד חינני ואהוב, בעל מידות טובות ואצילות נפש, ששקד על תלמודו בהתמדה.

הטרגדיה מכה במשפחה בתקופה שבה הייתה שרויה בהכנות לשמחה: אחותו של אלחנן ז״ל התארסה לפני כשבועיים, וחתונתה צפויה להתקיים בחודש חשוון הקרוב.

אסון שני בתלמוד התורה בתוך שבועות

מדובר באסון נוסף המטלטל את קהילת ברסלב בברכפלד בתוך שבועות ספורים. ביום י״ז בתמוז נהרג בתאונת דרכים הילד משה גלינסקי ז״ל, שאף הוא למד באותו תלמוד תורה. אביו של משה ז״ל לומד בכולל יחד עם אביו של אלחנן ז״ל.

מפקד זק״א מודיעין עילית שלמה גוטליב, יחד עם ראש צוות זק״א צפת ברוך גולן, מלווים את בני המשפחה ופועלים מול הגורמים הרלוונטיים במטרה לזרז את ההליכים לקראת מסע הלוויה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.