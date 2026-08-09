 דלג לתוכן הראשי
נורא 

האסון בירדן | הותר לפרסום: הילד הטהור אלחנן קרני ז״ל ממודיעין עילית 

הילד אלחנן קרני ז״ל, בן 12 ממודיעין עילית, הוא הילד שנספה בתאונת התהפכות הסירה במהלך נופש משפחתי בנהר הירדן • אלחנן ז״ל היה תלמיד תלמוד תורה ברסלב בברכפלד ועמד לעלות לכיתה ח׳ • אחותו התארסה לפני כשבועיים וצפויה להינשא בחודש חשוון • בתלמוד התורה מספרים על ילד אהוב, בעל מידות טובות ששקד על תלמודו (ברוך דיין האמת) 

14תגובות
נר נשמה (צילום: שאטרסטוק)

אסון קשה בימי בין הזמנים: הותר לפרסום כי הילד אלחנן קרני ז״ל, בן 12, תושב מודיעין עילית, הוא הילד שטבע היום (ראשון) למוות בנהר הירדן במהלך נופש משפחתי.

כפי שדווח מוקדם יותר, אלחנן ז״ל נפל מכלי שייט במהלך השיט בנהר הירדן. לאחר שנותק עמו הקשר הוזעקו למקום כוחות משטרה והצלה ונפתחו סריקות נרחבות, שבמהלכן הוא אותר וחולץ מהמים ללא רוח חיים.

אלחנן ז״ל למד בתלמוד תורה ברסלב בשכונת ברכפלד במודיעין עילית, שם עמד לעלות בשנת הלימודים הקרובה לכיתה ח׳. הבשורה הקשה הכתה בהלם את צוות התלמוד תורה ואת חבריו לספסל הלימודים.

מלמדיו וחבריו מספרים על ילד חינני ואהוב, בעל מידות טובות ואצילות נפש, ששקד על תלמודו בהתמדה.

הטרגדיה מכה במשפחה בתקופה שבה הייתה שרויה בהכנות לשמחה: אחותו של אלחנן ז״ל התארסה לפני כשבועיים, וחתונתה צפויה להתקיים בחודש חשוון הקרוב.

אסון שני בתלמוד התורה בתוך שבועות

מדובר באסון נוסף המטלטל את קהילת ברסלב בברכפלד בתוך שבועות ספורים. ביום י״ז בתמוז נהרג בתאונת דרכים הילד משה גלינסקי ז״ל, שאף הוא למד באותו תלמוד תורה. אביו של משה ז״ל לומד בכולל יחד עם אביו של אלחנן ז״ל.

מפקד זק״א מודיעין עילית שלמה גוטליב, יחד עם ראש צוות זק״א צפת ברוך גולן, מלווים את בני המשפחה ופועלים מול הגורמים הרלוונטיים במטרה לזרז את ההליכים לקראת מסע הלוויה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
מודיעין עיליתאסונותבין הזמנים

14 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
אסון כבד וקורע לב. האם היתה חגורת הצלה ?
נתן
התכוונת "אפוד הצלה"? אפילו אם מעבדים הכרה אפוד הצלה טוב (בגודל נכון לא גדול מדי עם כל הרצועות מחוברות נכון) ממקם את האף מעל המים
שרגא
לא תמיד עוזר חגורה. גם השחיין הכי מעולה יכול לע לטבוע, יש שם סחף אנחנו היינו ביום חמישי יש שם סלעים גדולים אפשר לקבל מכה חזקה בראש. צריך להיזהר מאד.
השם ירחם
10
ברוך דיין האמת 😥 תנחומים משמיים למשפחה🙏
ענת
9
ברוך דיין האמת ילד שכולו היה טהור
נועה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר