דווקא על רקע הסערה הציבורית סביב עולם התורה וסוגיית גיוס בני הישיבות, ניתן בימים האחרונים מענה מסוג אחר – מענה של תורה ושל השקפה בהירה. מאות בחורים ממיטב הישיבות, לצד תלמידי ישיבות תיכוניות מכל רחבי הארץ, התכנסו בימי בין הזמנים למחנה "ברכת מרדכי" שעל ידי תנועת "בני תורה", והוכיחו כי גם בעיצומה של תקופה טעונה ומורכבת, השאיפה לחיי תורה רק הולכת ומתחזקת.

לפני שישים וחמש שנים, בעידודו של חמיו הגה”צ רבי מאיר חדש זצ”ל, ייסד ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ”ל את המחנה הנושא מאז את מורשתו, ומאז הפך המחנה לכתובת עבור בני ישיבות המבקשים לרכוש דעת והשקפה בהירה. כבר משחר הקמתו נעמדו גדו”י לימינו, כאשר ראש הישיבה הגרא”מ שך זצ"ל תמך בעצמו בתרומות למחנה וכן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן זצ"ל היה מגיע בכבודו ובעצמו למקום, דואג לקיומו וביסוסו ומקרב את הבחורים שהתקרבו לדעת תורה אמיתית בעקבות השתתפותם במחנה.

השנה, על רקע האתגרים שעמם מתמודד עולם התורה, קיבל המחנה משמעות עמוקה עוד יותר, כפי שבא לידי ביטוי בהשתתפות בביקוש העצום מצד מיטב בחורי הישיבות שביקשו להשתלב במחנה.

לצד בני הישיבות השתלבו כאמור גם מאות רבות תלמידי ישיבות תיכוניות, אשר לכל אחד מהם הוצמד בן ישיבה שליווה אותו לאורך ימי המחנה. לצד סדרי הלימוד התקיימו מושבי רב־שיח פתוחים, בהם עסקו המשתתפים במשמעות חיי תורה, במעמדו של בן הישיבה, בהתמודדות עם אתגרי הדור ובבניין השקפה איתנה. מטבע הדברים עלה נושא הגיוס לכותרות הדיונים, ולמרות האמוציות הרבות שליוו חלק מהאורחים הדיונים קלעו אל חוט השערה; מה היחס לצבא ככלל, היחס למדינה, ההשקפה בעניין תורה ועבודה. השיח הישיר, האישי והבלתי אמצעי הפך את האווירה כולה לתוססת, מעמיקה ואנרגטית כאחד, בחוויה רוחנית מיוחדת שאין בדומה לה, זאת לצד תכניות מעשירות וחווייתיות נוספות, כמו תחרויות, התמודדויות וטיולים שונים.

ראש הישיבה זצ"ל כבר עמד בעבר על כך כי בניגוד לתפיסה הרווחת, המחנה אינו מיועד רק לחיזוק תלמידי הישיבות התיכוניות, אלא דווקא בני הישיבות זוכים לרווח עצום; הצורך להסביר, לברר ולהנחיל את השקפת התורה לאחרים מאלץ אותם לחדד לעצמם את יסודות דרכם וכך הופכים בני הישיבות לא רק למלמדים, אלא גם למתחזקים בעצמם.

אל המחנה הגיעו מרנן ורבנן גדולי התורה, בהם נשיא המחנה רה"י הגאון רבי בן ציון אזרחי, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, ראש הישיבה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ראש הישיבה, הגאון רבי דוד כהן, הגאון רבי יהודה עמית, והרה"ר הגאון רבי דוד לאו, אשר חיזקו את הבחורים בדבריהם והעמידו במרכז את גודל זכותו ואחריותו של בן התורה דווקא בעת הזאת.

אחד מרגעי השיא נרשם בלילה האחרון, כאשר מאות בחורים ישבו עד השעות הקטנות של הלילה ב"משמר", עמלים על הכנת חבורות בסוגיות הש"ס במסגרת תחרות "והגית", שנערכה על פי דרכו הלימודית של הגרב"מ אזרחי זצ"ל, המתחילה מבסיס הסוגיה, גמ’ רש”י ותוס’, ומהם מתפתחת הלאה והלאה עד לעומקי הרובדים הפנימיים ביותר, כאשר באופן זה מתיקות התורה איננה רק שכר לעולם הבא, אלא הנאה של ממש בעולם הזה. לצדה התקיימה גם תחרות ידיעת הלכה בהלכות ברכות.

לאחר שיחתו הנרגשת של ראש הישיבה הגרב"צ אזרחי הוקרנה גם "הצעקה" המפורסמת של אביו הגדול, ראש הישיבה זצ"ל – הקריאה הבוערת "יצחק אלחנן שמאלה!". קולו החודר, הרווי אהבת תורה ותביעה לגדלות, הדהד בבית המדרש והחזיר את המשתתפים אל אותה קריאה נצחית להתמסרות מוחלטת לעולמה של תורה, שהותירה את חותמה הן על בני התורה והן על האורחים, שביומיום גדלו על השקפה לפיה התורה היא רק ערך בין ערכים, וקיבלו הדגמה חיה לאהבת תורה וכיצד החיים הינם חיים של תורה במהות.