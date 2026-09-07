ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין מסר שיחת חיזוק והתעוררות לקראת הימים הנוראים בהיכל ישיבת 'אמרי חכמה' העומדת תחת נשיאותו.

בפתח המעמד התקבל הגאון בכבוד רב על ידי ראש הישיבה הג"ר מרדכי שפירא, רבניה ובני הישיבה, כאשר המעמד כולו עמד בסימן ההכנה הרוחנית לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.

בדבריו עמד הגר"ח פינשטיין על גודל מעלת הימים הנוראים ועל האחריות המוטלת על בן תורה לנצל את התקופה הנשגבה להתבוננות פנימית, לתיקון המעשים ולהתחזקות בעבודת ה'.

ראש הישיבה עורר את בני הישיבה שלא להסתפק בתחושת התעוררות רגעית, אלא להפוך את ימי הרחמים והסליחות לתהליך אמיתי של שינוי והתעלות. "עיקרה של ההכנה לימים הנוראים היא הרצון להיות אדם טוב יותר, בן תורה טוב יותר ועובד ה' טוב יותר", עורר בדבריו.

עוד הדגיש כי כוחו של בן תורה הוא ביכולתו לנצל את ימי האלול והימים הנוראים לבניית קבלות אמיתיות, מתוך יישוב הדעת והתמדה, ולא מתוך התלהבות חולפת בלבד.

דברי החיזוק התקבלו בהתרגשות רבה בקרב בני הישיבה, אשר ישבו קשובים לאורך כל המעמד. בסיום המעמד בירך הגר"ח פינשטיין את ראשי הישיבה ואת בני התורה שיזכו להיכתב ולהיחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום, ויזכו לשנה של עלייה בתורה, ביראת שמים ובהצלחה בכל העניינים.

המשא הותיר רושם רב על בני הישיבה והוסיף נדבך משמעותי לאווירת ההכנה לקראת הימים הקדושים, כאשר ב"אמרי חכמה" ממשיכים בהכנות הרוחניות לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.