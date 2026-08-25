תיעוד מתוך ההיכל תרעידו את תל אביב בתורה: רבה של מגדל העמק הלהיב את בחורי 'יסודות ציון' לרגל פתיחת זמן אלול הגיע הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'יסודות ציון' בלב תל אביב | בדבריו עורר הרב את התלמידים והרחיב בחובת השעה, תוך שהוא מעודד אותם להמשיך לשקוד על התורה והעבודה בעוז ובשמחה | בסיום השיחה עברו התלמידים להתברך לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:58