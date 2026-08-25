 דלג לתוכן הראשי
תיעוד מתוך ההיכל

תרעידו את תל אביב בתורה: רבה של מגדל העמק הלהיב את בחורי 'יסודות ציון'

לרגל פתיחת זמן אלול הגיע הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'יסודות ציון' בלב תל אביב | בדבריו עורר הרב את התלמידים והרחיב בחובת השעה, תוך שהוא מעודד אותם להמשיך לשקוד על התורה והעבודה בעוז ובשמחה | בסיום השיחה עברו התלמידים להתברך לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)

1תגובות
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון'
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)
הגרי"ד גרוסמן בפתיחת הזמן ב'יסודות ציון' (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תל אביבהרב יצחק דוד גרוסמןחודש אלולמגדל העמקישיבת יסודות ציון

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הישיבה הזו בתל אביב?
מממ

עוד בעולם הישיבות

הדד-ליין מתקרב

||
22

היסטוריה בלייקווד

||
4

בבית וגן

||
3

חַיִּים שֶׁתְּהֵא בָנוּ אַהֲבַת תּוֹרָה

|

צפו בגלריה

||
1

החוב שלא נשכח והמנהלת שנבהלה

||
3

מספסל השידוכים

||
15

צפו בגלריה

||
1

ממלכת התורה הספרדית

||
6

במטרה להמריץ את הבחורים

|

חזו בני חביבי

||
4

המחזה המוכר

||
2

"להחזיר במצב תקין"

|

קלסר היסטורי | תיעוד מיוחד

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר