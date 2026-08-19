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מזונות לכל בחור במאור פנים; כך פתח האדמו"ר האשדודי את זמן אלול בישיבתו

האדמו"ר מטשארנאביל פתח את זמן אלול בהיכל ישיבתו הרמה באשדוד בשיחת חיזוק שנשא בפני בחורי החמד | לאחר השיחה חלפו כלל הבחורים מול פני הקודש לקבלת ברכתו וכן מיני מזונות (חסידים) 

1תגובות
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
פתיחת הזמן בישיבת טשארנאביל (צילום: שימי פ. )

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האדמ"ר מטשארנאבילשיחת פתיחת הזמןישיבת טשארנאביל

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
האם זה נכון שישיבת טאלנא בקשיים עם בחורים ולא מצליחה וישיבת טשארנאביל מתרוממת ושמה הטוב הולך לפניה
אשדודי שכן

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