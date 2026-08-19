צפו בגלריה מזונות לכל בחור במאור פנים; כך פתח האדמו"ר האשדודי את זמן אלול בישיבתו האדמו"ר מטשארנאביל פתח את זמן אלול בהיכל ישיבתו הרמה באשדוד בשיחת חיזוק שנשא בפני בחורי החמד | לאחר השיחה חלפו כלל הבחורים מול פני הקודש לקבלת ברכתו וכן מיני מזונות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ו' באלול | 19.08.26