נכדי הרבי פלפלו עם החברותות | כך פתחו את זמן אלול בישיבות 'ישועות משה' ויז'ניץ
מאות תלמידי ישיבות ישועות משה – ויז'ניץ פתחו ברוב רגש והתעלות את זמן אלול, ושבו אל ספסלי בית המדרש לאחר ימי בין הזמנים | בהיכלי הישיבות ניכרת התחדשות מיוחדת, כאשר מאות הבחורים שוקדים על תלמודם מתוך התעלות ובהכנה דרבה לקראת הימים הנוראים | בין בחורי החמד נצפו אף נכדי האדמו"ר מפלפלים בדברי תורה עם החברותות (עולם הישיבות)
האדמו"ר מזוועהיל הגיע להיכל ישיבת 'להבת התורה' בביתר עילית ומסר שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת לבחורי הישיבה • האדמו"ר עמד מקרוב אחר עמל התורה של הבחורים ושמע סקירה על תנופת התמדתם בתורה • תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)
בפתח ימי הרחמים והרצון: ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי מסר שיחת חיזוק מרוממת בהיכל ישיבת 'זכרון מאיר' בירושלים • בדבריו הנוקבים עמד על גודל חובת יראת השמים לצד עמל התורה, התריע מפני זלזול במצוות וזעק: "אם אדם לא יעבוד על הלב שלו – כל הלמידה לא תועיל" • התמלול המלא (עולם הישיבות)
לרגל פתיחת זמן אלול הגיע הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'יסודות התורה' בלב תל אביב | בדבריו עורר הרב את התלמידים והרחיב בחובת השעה, תוך שהוא מעודד אותם להמשיך לשקוד על התורה והעבודה בעוז ובשמחה | בסיום השיחה עברו התלמידים להתברך לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)
המכתב שמטלטל את עולם התורה: הישיבות נדרשות להצהיר כי אין בין תלמידיהן מי שלא הסדיר את מעמדו מול הצבא • בנוסף, נדרשו המוסדות להעביר רשימת תלמידים הכוללת שמות ומספרי תעודות זהות • אי עמידה בדרישות עלולה להביא לביטול האישור של סעיף 46 שמעניק לתורמים זיכוי מס | כל הפרטים (עולם הישיבות)
התרגשות דקדושה בבית מדרש גבוה בלייקווד, בנו יחידו של ראש הישיבה נכנס לראשונה למסור שיעור בבית המדרש הישן – מלווה באביו ובראשי הישיבה • הושלם מהלך הטיפוח של דור ההמשך בהנהגת הישיבה הגדולה בעולם • סגירת המעגל המרגשת במסירת השיעור בסוגיית 'תולדותיהם כיוצא בהם' (עולם הישיבות)
מתוך התמדת התורה פתחו מאות בחורי ישיבת 'דעת חיים', בשכונת 'בית וגן' את זמן אלול | במהלך סדר לימוד הראשון נצפו בחורי החמד מתפלפלים בלימוד התורה עם הרמ"ים ובהמשך עם ראש הישיבה הגאון רבי שלום ביטאן (עולם הישיבות)
מאות בחורי החמד פתחו את זמן אלול בהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה, במחיצתם של ראשי הישיבה גדולי הדור הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש | צפו בתיעוד מרומם מהיום הראשון לזמן, מלימוד הבחורים ומשיעורי גדולי הדור (עולם הישיבות)
ישיבת 'מגדל עוז' שבקריית הישיבה בגבעת זאב, בראשות הגאון רבי יחזקאל אתרוג, פתחה את 'זמן אלול' בתנופה אדירה ובאווירה מרוממת | מאות הבחורים צללו אל ים התורה מתוך חשק והתמדה עצומה | לאחר סדר הלימוד חגגו את חנוכת מבני הפנימייה החדשים וחדר האוכל | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
360 תלמידי ישיבת 'ברית יעקב', מהנחשבות ביותר בעולם התורה הספרדי, פתחו את 'זמן אלול' בהתעלות וברוממות | הישיבה, העומדת בנשיאות הגה"צ רבי מיכאל טולידנו ובראשות האחים הגר"י והגר"ש טולידנו, נכנסה לזמן החדש בהיכל מלא מפה לפה, בעמל תורה ובשקידה נרגשת (עולם הישיבות)
בישיבת 'קרית מלך' בבני ברק פתחו את זמן אלול במעמד סיום מסכת בבא בתרא שנלמדה בעמל ויגיעה במשך שנה שלמה עד לסוף זמן קיץ | המעמד התקיים בפתיחת זמן אלול כדי שהבחורים יוכלו להתחיל את הזמן עם כל החשק ללימוד התורה | את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה, הגאון רבי שלמה קנייבסקי (עולם הישיבות)
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה את זמן אלול בשיחת חיזוק מפי ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש נרשם המחזה המוכר, כשמאות הבחורים עומדים במלתחות בחיפוש אחר הכובעים והחליפות לקראת תפילת מנחה (עולם הישיבות)
4 תגובות