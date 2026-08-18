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חזו בני חביבי

נכדי הרבי פלפלו עם החברותות | כך פתחו את זמן אלול בישיבות 'ישועות משה' ויז'ניץ

מאות תלמידי ישיבות ישועות משה – ויז'ניץ פתחו ברוב רגש והתעלות את זמן אלול, ושבו אל ספסלי בית המדרש לאחר ימי בין הזמנים | בהיכלי הישיבות ניכרת התחדשות מיוחדת, כאשר מאות הבחורים שוקדים על תלמודם מתוך התעלות ובהכנה דרבה לקראת הימים הנוראים | בין בחורי החמד נצפו אף נכדי האדמו"ר מפלפלים בדברי תורה עם החברותות (עולם הישיבות)

4תגובות
נכדי האדמו"ר מויזניץ בפתיחת זמן אלול (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת זמן אלול בישיבות ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)

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ויז'ניץחודש אלולפתיחת הזמןישיבת ישועות משה

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
גלריה מוזמנת של משרדי היחץ שנשכרו להכשיר את השרץ בציבור החרדי ללא הצלחה
שכן שסובל מהם
3
יחץ פושט וזול כהרגלם קבוצת הזויים שחושבת שהציבור מתרשם מתמונות יחץ בכל מקרה הכת המסוכנת הזאת נאסרה ע"י גדולי ישראל שליט"א
נתן
2
אומללים.
נתן

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