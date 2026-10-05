משפט נתניהו: עוה"ד של רה"מ מסר עדכון חשוב לבית המשפט 

האם דיונים נוספים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו צפויים להתבטל? עו"ד עמית חדד, סנגורו של נתניהו, הודיע היום (שני) לבית המשפט כי הוא מייצג את ראש הממשלה גם בפני ועדת גרוניס לחקר פרשת הצוללות, והציג שורה של מועדים שבהם יידרש להיות נוכח בדיוני הוועדה.

מדובר בלא פחות מ-20 מועדים בין 1 בנובמבר ל-31 בדצמבר, שבעה מהם במהלך נובמבר ו-13 נוספים בדצמבר.

הסוגיה התעוררה לאחר שסנגוריתו של נוני מוזס, עו"ד שרון קלינמן, המייצגת גם את מפקד חיל הים לשעבר רם רוטברג, ביקשה כי בימים שבהם תשמע הוועדה את ראיות המוזהרים לא יתקיימו דיונים בתיק 2000 במשפט נתניהו.

כעת עדכן חדד כי גם הוא נדרש להשתתף בדיוני הוועדה. "המשמעות היא שגם הח"מ נדרש להיות נוכח בדיוני הוועדה המנויים לעיל, בפרט בימים בהם ראש הממשלה יידרש להעיד בפני הוועדה ובהם יידרש הח"מ לחקור עדים נוספים", כתב.

חדד התייחס גם לקושי בקביעת העדים במשפט נתניהו: "לכך יש להוסיף, כפי שידוע לבית המשפט הנכבד, כי מלאכת הבאת העדים מורכבת ממילא. המגבלה על זהות העדים ונושאי עדותם מקשה עוד יותר על מלאכה זו".

בסיום הדברים לא ביקש חדד במפורש לבטל את הדיונים החופפים, אלא העביר את הסוגיה להכרעת השופטים: "בנסיבות שנוצרו, הח"מ מביא את הנתונים לפתחו של בית המשפט הנכבד, לצורך הכרעה".

לוין ציין כי הדברים מגיעים כשבועיים לאחר שהשופטים מתחו ביקורת על קצב הבאת העדים מטעם ההגנה והבהירו כי יש לקדם את המשפט. לדבריו, ההגנה דיברה על כ-200 עדים במסגרת פרשת ההגנה.