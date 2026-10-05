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טראמפ: "אני חושב שאיראן קשורה לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר על גרסתו כי יש קשר בין איראן לניסיון הפיגוע שאירע בטיסת פליי דובאי בשבוע שעבר (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא חזר בשיחה עם כתבים הערב (שני) על גרסתו כי יש קשר בין איראן לניסיון הפיגוע שאירע בטיסת פליי דובאי בשבוע שעבר.

"אני חושב שאיראן קשורה לניסיון הפיגוע", הצהיר בשיחה, למרות שלעת עתה בחקירה טרם הוכח קשר בין הטייס העומאני שניסה לרסק את המטוס למדינה האיסלאמית הקיצונית.

עוד חשף הנשיא כי איום ספציפי הקשור לאיראן הביא לפינוי המהיר של מטוסי ה-B-2 מבריטניה.

לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", הפינוי נעשה במהירות חריגה במהלך סוף השבוע. הדחיפות הייתה כה גדולה, עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו בדרכם לארצות הברית בזמן שמטוסי תדלוק אווירי שהוזעקו לסייע להם עדיין היו בתהליך היערכות.
ארה"בדונלד טראמפבריטניההבית הלבןפיגוע פליי דובאי

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