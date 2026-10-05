הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר בשיחה עם כתבים הערב (שני) על גרסתו כי יש קשר בין איראן לניסיון הפיגוע שאירע בטיסת פליי דובאי בשבוע שעבר.