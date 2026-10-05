מימין המלון בו נמצאה האישה, משמאל דבין באלארד במעצרו ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

סערה התעוררה במחוז אוקינאווה ביפן בעקבות מעצרו של חייל מארינס אמריקני, החשוד כי חנק למוות אישה מקומית בת 39 ושדד את ארנקה ותיקה במלון בעיר נהא.

לפי המשטרה, דבין ג'ייקוב באלארד, בן 20, המוצב בבסיס חיל הנחתים האמריקני פוטנמה, נעצר בחשד למעורבות במותה של אנה יאגי. מצלמות האבטחה במלון תיעדו גבר לבוש חולצה שחורה שזוהה כבאלארד, מכנסיים ונעלי ספורט לבנות כשהוא נכנס למקום יחד עם האישה. זמן קצר לאחר מכן הוא נראה יוצא לבדו. בהמשך אותר באלארד באזור בילויים בעיר אוקינאווה, כ-25 קילומטרים מנהא. באלארד מכחיש את המיוחס לו, והחקירה מתנהלת בידי הרשויות היפניות. מאחר שלפי החשד לא היה בתפקיד בעת האירוע ונעצר מחוץ לבסיס, הוא צפוי לעמוד בפני מערכת המשפט היפנית.

חיילי מארינס בפעולה, אילוסטרציה ( צילום: U.S. Marines )

המעצר עורר זעם באוקינאווה, שבה מוצבים חלק ניכר מהכוחות האמריקניים ביפן. כ-160 בני אדם השתתפו ביום ראשון במחאה בעיר נהא, וחלקם דרשו את סילוק הבסיסים האמריקניים מהאי. ראש מחוז אוקינאווה, ג'נטה קוג'ה, אמר כי האירוע גרם "הלם משמעותי" לתושבים והוסיף כי מדובר במעשה "בלתי נסלח".

גינויים מקצה לקצה

גם בכירים בממשלת יפן גינו את האירוע. ראש הממשלה סנאֶה טאקיצ'י דרשה מארצות הברית שיתוף פעולה מלא בחקירה ונקיטת צעדים מחמירים יותר למניעת מקרים דומים. שגריר ארה"ב ביפן הביע תנחומים למשפחת הקורבן והצהיר כי ארצו משתפת פעולה עם הרשויות היפניות.

אם יורשע, באלארד עשוי לעמוד בפני עונש מאסר עולם ואף עונש מוות. התביעה היפנית החלה לבחון את התיק כדי להחליט על הגשת כתב אישום רשמי.