לאחר פסק הדין הדרמטי של בית המשפט המחוזי שהורה על פינוי ישיבת 'מסורת התורה' בראשות הגאון רבי שמואל מרקוביץ' שליט"א ממתחם ישיבת פוניבז' עד סוף חודש ספטמבר, התכנסו בליל שישי ראשי הישיבה ומאות מבחורי הישיבה למעמד מיוחד של אמירת תהילים ושיחת התעוררות.

המעמד התקיים בבית המדרש 'פרלמן' שבגבעת הישיבה בבני ברק, כאשר מאות בחורים התכנסו לאמירת פרקי תהילים שנאמרו בקול רם ובבכי, בתפילה ובתחנונים לביטול הגזירה ולמציאת פתרון שיאפשר את המשך קיומה של הישיבה במקום.

פסק הדין שזעזע את עולם הישיבות

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השופטת יהודית שבח מבית המשפט המחוזי בתל אביב אישרה ביום ראשון האחרון את פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין בסכסוך ארוך השנים על ישיבת פוניבז'. השופטת דחתה את בקשת הביטול שהגישו פלג 'המחבלים' באמצעות עמותת 'מסורת התורה', הגר"ש מרקוביץ' והרבנית ציפורה מרקוביץ'.

פסק הדין, המשתרע על פני 19 עמודים, מורה לתלמידי הרב מרקוביץ' לפנות את מקרקעי הישיבה עד ל-30 בספטמבר 2026. במקור קבע השופט חשין את מועד הפינוי ל-30 ביולי, אולם השופטת שבח ציינה כי מאחר שמועד זה חלף ומשום שאנו מצויים "בפתחם של הימים הנוראים", נדחה המועד. היא הוסיפה והביעה תקווה כי הפינוי "יבוצע ללא החרפה נוספת".

מלבד הוראת הפינוי, פסק הבוררות שאושר אוסר על צד הרב מרקוביץ' לעשות שימוש בסימן המסחר של הישיבה, לרבות השם "ישיבת פוניבז'" ולוגו הישיבה. יתרה מזאת, נאסר על הגר"ש מרקוביץ' להציג עצמו תחת התואר "ראש ישיבת פוניבז'".

לאחר אמירת התהילים נשא הגר"ש מרקוביץ' שיחת התעוררות בפני הבחורים, בה עורר אותם להתחזק דווקא בימים אלו בלימוד התורה, בשקידה ובהתמדה, בדרכי המוסר ובעבודת ה'. ראש הישיבה הרחיב בדבריו על מעלת חודש אלול והצורך לנצל את ימי הרחמים והסליחות להתחזקות, לתשובה ולעלייה רוחנית.