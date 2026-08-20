תנופה בעולם הישיבות התיכוניות-חרדיות: עם פתיחת "זמן אלול", למעלה מ-30 מוסדות ברחבי הארץ מדווחים על זינוק במספר התלמידים, פתיחת ישיבות חדשות בנתיבות וברעננה והתרחבות משמעותית בישיבות הוותיקות | כל הנתונים והמגמות, וגלריית תמונות מפתיחת הזמן (חרדים)
המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה, בתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל | גיסה, הגר"י זילברשטיין, חשף בהספד מרגש מה אמר לו חמיו זצ"ל כשהגיע לבקר בעיר, ופרץ בבכי: "עכשיו הוא איתה בשמיים" | צפו (חרדים)
הוא פנה אל ששת בניו ובתו ומבקש, כמעט מתחנן: "תהיו באחדות. תאהבו אחד את השני. זה מה שישמח אותי, זה הדבר היחיד שבאמת חשוב לי – אל תיתנו לשום דבר להפריד ביניכם!". בעודו מדבר, נדהמתי להבחין בקולו שנסדק והוא נשנק מדמעות (מאמרים)
505 ימים בשבי חמאס ותופת המיגונית התנקזו לרגע אחד של נס: שורד השבי אליה כהן וזיו עבוד נישאו. רגע לפני ששברו את הכוס, אליה עצר את החופה כדי להודות לבורא עולם ולקרוא יחד עם מאות מוזמנים "שמע ישראל" | צפו (בארץ)
המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור עמוק ומרפא לחודש אלול: מדוע חשבון הנפש לא אמור להוביל להלקאה עצמית, איך פצעים פנימיים ובושה הופכים לשנאה ומחלוקות, ומהי הדרך האמיתית להשיב את הנפש למקורה מתוך שמחה, אהבה ומנוחת הנפש (יהדות)
יהדות התורה בדרך לפיצול? פרוש וזייברט נפגשו | חמאס טוען לפשע מלחמה, צה"ל: חיסלנו מפקדים | ישראל מול טורקיה: המסר שמטלטל את סוריה | ארה"ב מתערבת: מנגנון למניעת עימות בסוריה | צרפת מאיימת בסנקציות: בן גביר תחת מתקפה |מאסק בונה בטקסס: הבניין הגדול בעולם |והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
בהמשך לחשיפת 'כיכר השבת', על הרצון של 'דגל התורה' לרוץ הפעם לבד - משלל סיבות, חלקן גם חדשות, כעת אנו חושפים על פגישה דרמטית שנערכה השבוע לאחר נתק ממושך, בין יו"ר שלומי אמונים לבין נציג חסידות גור, כאשר החלק הארי של הדיון היה האם יש סיכוי ל'אגודה' לעבור לבד | כל הפרטים (חדשות חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, זמן סליחות: מדוע אסור לומר סליחות לפני חצות הלילה, והאם בני חו"ל יכולים לומר סליחות בחצות שבארץ ישראל? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין נוסדה כולל 'חפץ חיים בעיון' | במרכז המעמד חשף הרב זילברשטיין מעשה מדהים מימי ילדותו בעיירת 'בנדין' שבפולין, וחידד את המסר העולה: 'שמירת הלשון מלמדת אותנו להתמקד בטוב של הזולת'! | במעמד השתתפו גדולי התורה: הגרמ"ש אדלשטיין, הגר"א גרבוז, ובנו של האדמו"ר מגור|צפו בתיעודים (חרדים)
0 תגובות