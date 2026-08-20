נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי גלריית ניחומים: גדולי ישראל וראשי הישיבות ניחמו את הרב פייבלזון על ביתו ע"ה גדולי ישראל וראשי ישיבות עלו במהלך השבוע האחרון לנחם אבלים את הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון ראש ישיבת 'פתחי עולם' שישב שבעה על פטירת בתו מרת רבקה ע"ה | צפו בגלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:13