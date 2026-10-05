מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

כלום נסתתרה בינתכם?

ראש ישיבת בריסק הגאון הרב יצחק זאב הלוי סולוביצ'יק תקף את מוסדות הציבור החרדי בבני ברק על כך שאירחו באהדה את נשיא המדינה הרצוג בביקור מיוחד. ראש הישיבה הבריסקר רוב תהה איך ייתכן שמוסדות בני ברק מאפשרים לנשיא לקבוע מזוזה ולהופיע בפני מאות ילדים, במקום לזרוק את התקציבים בפניו, כדבריו.

מבוכה בטקסים

טקס הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר נקטע היום בקריאות ביניים לעבר ראש הממשלה נתניהו ונשיא בית המשפט העליון השופט עמית. הקוראים לעברם הביעו מחאה כואבת על אחריות הדרג המדיני הבכיר לאירועי השבעה באוקטובר, אך הדבר נעשה תוך כדי הפרה של כללי הטקס המקובלים. הבאים לטקסי הזיכרון הבאים מתבקשים לכבד את המעמד זכר הנופלים והמשפחות השכולות ולשמור על השקט בזמן האירוע.

נתונים נחשפים

ראש אמ"ן הציג היום בקבינט כי מתוך ששת אלפים מחבלים שחצו את הגדר ב-7 באוקטובר, ארבעת אלפים כבר חוסלו. ראשי הביטחון התריעו בפני חברי הקבינט כי קיים חשש לאירוע ביטחוני רב-זירתי ביום הבחירות. ראש אמ"ץ עדכן את חברי הקבינט כי המערכה לטיהור המנהרות בעיצומה, ו-95% מהמנהרות בין הקו הצהוב לגבול רצועת עזה טוהרו ונוטרלו.

מתח בגבול הצפוני

כוחות הביטחון עצרו היום שני חשודים במהלך ניסיון חדירה למוצב צה"ל במרחב האבטחה בגבול סוריה. ביממה האחרונה חוסל חשוד שטיפס על סוללה למוצב בגבול הצפוני. ראשי הרשויות בגולן דורשים ממערכת הביטחון והעומד בראשה השר כץ טיפול נחוש ומענה ביטחוני ארוך טווח להבטחת ביטחונם לטווח ארוך.

משפט רה”מ

פרקליט ראש הממשלה נתניהו עמית חדד עדכן היום את בית המשפט על מועדים לדיונים בוועדת גרוניס בחודשים נובמבר ודצמבר. ההערכה היא כי בשל הבחירות והמצב הביטחוני דיונים נוספים במשפט ראש הממשלה יידחו.

זוועה בצרפת

נער שניסה להשליך רימון הלם על שוטרים בצרפת נפצע קשה לאחר שהרימון התפוצץ בידו. בעקבות הפיצוץ נתלשה ידו של הנער ממקומה והוא פונה לבית החולים במצב קשה. התיעוד הקשה לצפיה פורסם באתר "כיכר השבת”.

תחזית מזג האוויר

הלילה ומחר צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וייתכנו גשמים מקומיים קלים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה.

עד כאן מבזק חדשות כיכר FM. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00 בבוקר. להשתמע."