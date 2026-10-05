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זירה אלימה בירושלים

עימותים במאה שערים: המשטרה נכנסה לשכונה והסירה דגלי אש"ף

כוחות משטרה נרחבים פשטו על השכונה החרדית לאחר דיווחים על דגלי אש"ף ברחובות • עשרות תושבים התגודדו והשליכו אבנים וחפצים על השוטרים | המשטרה הפעילה רימוני הלם לפיזור ההתפרעויות (חרדים)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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עימותים במאה שערים
עימותים במאה שערים (צילום: מ.ר)

התפתחות חריגה ואלימה התרחשה בשעות האחרונות בשכונת מאה שערים בירושלים, כאשר כוחות נרחבים, בגיבוי שוטרי יס"מ, פשטו על השכונה החרדית בעקבות דיווחים על קיצונים שתלו וריססו דגלי אש"ף ברחובות המרכזיים.

עם כניסת כוחות הביטחון לשכונה במטרה להוריד את הדגלים ולשמור על הסדר, התפתחה במקום זירה סוערת. עשרות תושבים התגודדו סביב השוטרים והחלו לקרוא לעברם קריאות מחאה. במהלך העימות החלו המפגינים להשליך לעבר השוטרים אבנים וחפצים שונים.

בתגובה להתרחבות ההתפרעויות ולסכנה לחיי השוטרים, הכוח בשטח הפעיל אמצעים לפיזור הפגנות ועשה שימוש ברימוני הלם כדי לפנות את הצמתים ולהשיב את השליטה על הרחובות. האירוע נמשך זמן ממושך עד שהמשטרה הצליחה לפזר את ההמון ולהשיב את הסדר לשכונה.

האירוע במאה שערים מצטרף לשורת עימותים שהתרחשו בשכונה בתקופה האחרונה. כזכור, אמש התרחש אירוע אלים במודיעין עילית, כאשר לוחם מג"ב מהפלוגה החרדית הותקף על ידי מאות חשודים במהלך ביקור משפחתי בשכונת חפציבה.

בשבוע שעבר התקיימה בירושלים תהלוכת ענק חסרת תקדים לכבוד אסירי עולם התורה, שכללה סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי והענקת מענק כספי מיוחד לעצורים. התהלוכה הובילה לחסימת רחובות מרכזיים בעיר ולשינויים במסלולי התחבורה הציבורית.
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