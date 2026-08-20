רגעי הקריסה וההחייאה - צילום: באדיבות בית הכנסת 10 10 0:00 / 0:58 רגעי הקריסה וההחייאה ( צילום: באדיבות בית הכנסת )

רגע דרמטי שהתרחש בבית כנסת בקריית מלאכי במהלך תפילה, הסתיים בנס גדול ובמפגש מרגש במיוחד שהתקיים בשבוע שעבר.

לפני חודש וחצי התמוטט לפתע רוני נקש בזמן שהתפלל בבית הכנסת, רוני עבר דום לב ולבו חדל לפעום. באותו בית כנסת התפלל באותה עת גם חובש מתנדב באיחוד הצלה אלנדיב תם. כפי שניתן לראות בסרטון ממצלמות האבטחה, ברגע שאלנדיב הבחין ברוני מתמוטט הוא לא היסס לרגע. אלנדיב קם ממקומו, רץ לעבר רוני ובמקביל שלף את מכשיר הקשר של איחוד הצלה והזעיק את כוחות החירום והחל מיד בפעולות החייאה, תוך שימוש בדפיברילטור של איחוד הצלה. במעמד הסיום הגדול; האדמו"ר פרץ בבכי לרפואת נכדו היניק חיים רוזנבוים | 18:40 מרגש: המתפלל שהתמוטט בבית הכנסת הפתיע את מי שזינק והציל אותו מישאל לוי | 16:18 כעבור דקות הגיעו למקום מתנדבים נוספים של איחוד הצלה והצוותים המשיכו יחד בפעולות החייאה נמרצות. באורח נס ליבו שב לפעום ולמרבה ההתרגשות רוני אף שב להכרה מלאה והחל לדבר עם החובשים שהצילו את חייו והוא פונה לבית החולים במצב יציב. בסייעתא דשמיא, התגובה המהירה של אלנדיב, זיהוי ההתמוטטות, התחלת פעולות ההחייאה המיידיות והשימוש המהיר בדפיברילטור הצילו את חייו. אבל הסיפור הזה לא הסתיים כאן.

מימין רוני נקש, באמצע החובש אלנדיב תם ( צילום: איחוד הצלה )

בשבוע שעבר, בעת שאלנדיב חיתן את בנו, המתין לו בחתונה אורח מיוחד שהגיע כדי להפתיע ולרגש אותו - זה היה רוני.

האדם שנאבק על חייו בבית הכנסת, אך הפעם הגיע כשהוא בריא ועומד על רגליו כדי לפגוש את האדם שבזכות תגובתו המהירה הוא זכה להמשיך לחיות.

המפגש בין השניים היה מרגש במיוחד. עבור אלנדיב, זו הייתה תזכורת עוצמתית לכך שמאחורי כל קריאה וכל פעולת החייאה נמצא אדם, משפחה וחיים שלמים.

ועבור רוני – זו הייתה הזדמנות לומר תודה לאדם שבאותו רגע גורלי פשוט היה שם, זיהה את המתרחש, פעל במהירות ופשוט נתן לו הזדמנות נוספת לחיים.

הסרטון ממצלמות האבטחה באדיבות בית הכנסת מתעד את הרגעים הדרמטיים שבהם אלנדיב מזהה את ההתמוטטות, רץ לעבר רוני ומתחיל מיד בפעולות להצלת חייו.