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במטרה להמריץ את הבחורים

עם אנרגיות של סיום: כך פתחו ב'קרית מלך' את 'זמן אלול'

בישיבת 'קרית מלך' בבני ברק פתחו את זמן אלול במעמד סיום מסכת בבא בתרא שנלמדה בעמל ויגיעה במשך שנה שלמה עד לסוף זמן קיץ | המעמד התקיים בפתיחת זמן אלול כדי שהבחורים יוכלו להתחיל את הזמן עם כל החשק ללימוד התורה | את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה, הגאון רבי שלמה קנייבסקי (עולם הישיבות)  

מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)
מעמד הסיומים בקריית מלך (צילום: שוקי לרר)

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מסכת בבא בתראזמן אלולישיבת קרית מלךרבי שלמה קנייבסקי

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