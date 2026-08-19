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ממלכת התורה הספרדית

360 בחורים בהיכל אחד | פתיחת זמן אלול ב'ברית יעקב'

360 תלמידי ישיבת 'ברית יעקב', מהנחשבות ביותר בעולם התורה הספרדי, פתחו את 'זמן אלול' בהתעלות וברוממות | הישיבה, העומדת בנשיאות הגה"צ רבי מיכאל טולידנו ובראשות האחים הגר"י והגר"ש טולידנו, נכנסה לזמן החדש בהיכל מלא מפה לפה, בעמל תורה ובשקידה נרגשת (עולם הישיבות)

6תגובות
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)
פתיחת זמן אלול בישיבת 'ברית יעקב' (צילום: שמואל דריי)

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זמן אלולישיבת ברית יעקב

6 תגובות

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6
הכתבה ישנה
מממ
5
אין בעולם ולא יהיה כמו השיבה הזאת!!!!! איזה טוהר בעינים ואואו מרגש לראות !!!!!! אשרי הדור שככה לו!!!! זכינו שיש כזאת ישבה בדור !!!! הלואי שגם בני ילמדו שמה!!!! לצערי אני לא זכיתי אבל הייתי קרוב אלהם (קול תורה) ורק לראות את זה כולי התרגשות!!!
יהודי פשוט
4
לצערנו הרב פיסקה מרוקאית לא ילמדו היסטוריה של מישפחת טולדאנו לא ילמדו זה לא כבוד הלואי דראשי הישביה יכבדו את אבות אבותיו וילמדו פסיקה מרוקאית
שלמה יניב

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