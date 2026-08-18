בהתרגשות ובתחושת התרוממות הרוח פתחו תלמידי הישיבה הגדולה ואברכי הכולל "תורת השם" את 'זמן אלול'.

מוסד מיוחס זה מהווה את מבצר התורה המרכזי של קהילת "קהל עדת ירושלים – ישיבת המתמידים", אשר נוסדה והוקמה בעמל רב על ידי מנהיגה האגדי, הגה"צ רבי לייבל מינצברג זצ"ל, שטיפח ורומם את הישיבה כבבת עינו. כיום עומד בנשיאות המוסדות בנו וממשיך דרכו, הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג, אשר מוביל את הקהילה והישיבה בדרכו הסלולה של אביו.

פתיחת הזמן הנוכחית עומדת בסימן התרחבות מרשימה והתחדשות מבורכת. לקראת תחילת ה'זמן' והגעת מאות התלמידים, עבר בניין בית המדרש שיפוץ מקיף ושכלול יסודי, שנועד להעניק לרווחת התלמידים והאברכים תנאים מיטביים לשקידה בתורה בימי הרחמים והסליחות הבאים עלינו לטובה.