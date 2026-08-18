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תורת השם תמימה

מתוך התרחבות והתחדשות: כך פתחו את 'זמן אלול' במבצר התורה של המתמידים

תלמידי הישיבה הגדולה והאברכים בקהילת 'המתמידים' שבו לספסל הלימודים בפתיחת 'זמן אלול' | לקראת השנה החדשה הורחב ושופץ היכל בית המדרש לרווחת הלומדים (עולם הישיבות)

2תגובות
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)

בהתרגשות ובתחושת התרוממות הרוח פתחו תלמידי הישיבה הגדולה ואברכי הכולל "תורת השם" את 'זמן אלול'.

מוסד מיוחס זה מהווה את מבצר התורה המרכזי של קהילת "קהל עדת ירושלים – ישיבת המתמידים", אשר נוסדה והוקמה בעמל רב על ידי מנהיגה האגדי, הגה"צ רבי לייבל מינצברג זצ"ל, שטיפח ורומם את הישיבה כבבת עינו. כיום עומד בנשיאות המוסדות בנו וממשיך דרכו, הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג, אשר מוביל את הקהילה והישיבה בדרכו הסלולה של אביו.

פתיחת הזמן הנוכחית עומדת בסימן התרחבות מרשימה והתחדשות מבורכת. לקראת תחילת ה'זמן' והגעת מאות התלמידים, עבר בניין בית המדרש שיפוץ מקיף ושכלול יסודי, שנועד להעניק לרווחת התלמידים והאברכים תנאים מיטביים לשקידה בתורה בימי הרחמים והסליחות הבאים עלינו לטובה.

פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)

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חודש אלולפתיחת הזמןקהילת המתמידיםישיבת המתמידים

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
חמודים
בצלאל
1
על ידי לימוד תורה, נפתחים שערי תפילה, לכן חשוב מאוד להרבות בלימוד בחודש אלול .
שמחה ק.

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